J.Sheon開趴太嗨！撲街模樣曝光 喊「拒當害羞亞洲人」
J.Sheon將於3月5日在台北流行音樂中心，舉辦「J.SHEON 2022硬要裝B」大型售票演唱會，日前演唱會主視覺海報釋出，他以「撲街」之姿倒在彩帶、派對杯、爆米花、吸管等散落一地的杯盤狼藉中，呈現濃濃的After Party氛圍，他說：「這次演唱會的Hashtag就是『拒絕當一個害羞的亞洲人』！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-24 14:32:27
J.Sheon的演唱會主視覺海報比一般演唱會「搶先」，竟先公布了自己在演出後After Party的樣子，果然充滿J.Sheon式的幽默風格，為了拍攝出最佳效果，即使當天低溫來襲，仍前往河堤取景，J.Sheon和團隊為求完美，光是前置作業就花了4、5個小時，只為了找尋最適合的拍攝角度以及所有道具最適切的位置。正式拍攝時，J.Sheon頭髮全濕，身穿單薄的襯衫、薄外套，頂著寒風一直「撲街」，躺在冰涼透心的地上，完美體現演唱會主題「硬要裝B」，無論外在環境如何，最終帥是必須的。
這場定調在「裝B派對」的演唱會，除了J.Sheon的代表歌曲不會少，更希望提高互動性，讓所有參與的歌迷進入一場幽默、戲謔又華麗的超級派對中，可以玩得盡興，他請大家不要害羞，好好享受，一起拒絕當一個害羞的亞洲人，而J.Sheon出了名的人緣好，被問到在嘉賓上是否也升級，J.Sheon賣了關子：「到現場來看就知道，只能說一起來裝B的各界好友『不會輸』。」