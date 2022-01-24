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富邦人壽春節堅守崗位　暖心服務不打烊

▲即將迎來長達九天的春節假期，富邦人壽年節期間服務不打烊，持續秉持公平待客之精神堅守崗位！（圖／品牌提供）
▲即將迎來長達九天的春節假期，富邦人壽年節期間服務不打烊，持續秉持公平待客之精神堅守崗位！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-24 16:20:48

即將迎來長達九天的春節假期，富邦人壽年節期間服務不打烊，持續秉持公平待客之精神堅守崗位，除原本24小時運作之客戶服務專線外，亦有相關配套措施，確保對所有保戶的服務不因假期而中斷，讓保戶可以安心過好年，陪伴大家「牛辭勝歲、虎躍新程」！

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迎春之際，富邦人壽也特別提醒，新冠肺炎疫情尚未趨緩，無論返鄉途中或外出均須佩戴好口罩，並隨身備妥酒精時刻留意個人衛生清潔，防疫期間人人都是關鍵角色，惟有每個人落實並配合防疫工作，才能有效控制疫情蔓延。

24小時客服專線　提供保險與海外緊急援助諮詢服務

富邦人壽春節期間每天24小時守護客戶、不打烊，保戶只要撥打客服專線0809-000-550，將由專人提供保險及海外緊急援助等諮詢服務，陪伴保戶安心渡過春節假期。

春節資金運用需要　保單借款把握最後工作天申請、當天入帳

把握最後一週工作日！保戶如春節期間有資金運用需要，符合資格者可透過以下三種管道，以台幣保單申請「保單借款」，借款金額最快當天匯入帳戶，但提醒保戶須留意各管道之申辦時間：（一）客戶櫃檯：於1月28日下午1點30分前，保戶本人備妥齊全文件親臨客戶櫃檯申請；（二）書面申請：於1月25日前將申請文件送達公司，完成審核者將於28日前入帳；（三）網路申請：於1月28日下午2點前完成申請操作，並於下午2點20分完成審核確認者。

此外，保戶如欲於年前辦理醫療理賠作業，請於1月26日下午5點前，親臨客戶櫃檯、備妥理賠申辦所需之完整文件，經審核符合簡易理賠者，保險金將於1月28日前匯入受益人帳戶。

網路投保保障24小時無斷點　滿足春節假期四大保障需求

春節連假期間，民眾所衍伸的保障需求共有四類，包括：走春保障、紅包保障、大掃除保障、健康保障，皆可選擇24小時不打烊的「網路投保」，讓自己與家人平安過好年。

走春是年節重要的例行行程，出門在外不只要做好防疫工作，更需要投保旅平險來保障路途平安；親友賀歲孩子紅包滿滿，爸媽可將親友們包給孩子的紅包錢，透過網投年金險規劃孩子的教育金，或做為未來關鍵一桶金；除舊布新也要保障，在家清掃爬上爬下，意外骨折或重大燒燙傷傷害險都有保。在健康方面，則可進入網路投保「保障型保險商品平台」，依個人或家人需要，選擇投保重大疾病險、小額終身壽險或定期壽險。

LINE「富邦人壽 健康邦」推走春潮2.0線上活動

春節不擔心無聊、只能和長輩乾瞪眼！迅速拿出手機，加入LINE「富邦人壽 健康邦」成為好友，農曆初一到初五(2/1~2/5)參與以「走春有風 虎虎生風」為主題之走春潮2.0線上活動，並完成每天指定走春活動任務，如拍下虎年吉祥物、老虎相關物件等，就能參加LINE Points抽獎活動，超過800組春節紅包大放送，最大獎一人有機會獨得200點LINE Points，提醒民眾年節時間大魚大肉，也別忘了維持健走的好習慣。

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