富邦人壽春節堅守崗位　暖心服務不打烊

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24小時客服專線 提供保險與海外緊急援助諮詢服務
富邦人壽春節期間每天24小時守護客戶、不打烊，保戶只要撥打客服專線0809-000-550，將由專人提供保險及海外緊急援助等諮詢服務，陪伴保戶安心渡過春節假期。
春節資金運用需要 保單借款把握最後工作天申請、當天入帳
把握最後一週工作日！保戶如春節期間有資金運用需要，符合資格者可透過以下三種管道，以台幣保單申請「保單借款」，借款金額最快當天匯入帳戶，但提醒保戶須留意各管道之申辦時間：（一）客戶櫃檯：於1月28日下午1點30分前，保戶本人備妥齊全文件親臨客戶櫃檯申請；（二）書面申請：於1月25日前將申請文件送達公司，完成審核者將於28日前入帳；（三）網路申請：於1月28日下午2點前完成申請操作，並於下午2點20分完成審核確認者。
此外，保戶如欲於年前辦理醫療理賠作業，請於1月26日下午5點前，親臨客戶櫃檯、備妥理賠申辦所需之完整文件，經審核符合簡易理賠者，保險金將於1月28日前匯入受益人帳戶。
網路投保保障24小時無斷點 滿足春節假期四大保障需求
春節連假期間，民眾所衍伸的保障需求共有四類，包括：走春保障、紅包保障、大掃除保障、健康保障，皆可選擇24小時不打烊的「網路投保」，讓自己與家人平安過好年。
走春是年節重要的例行行程，出門在外不只要做好防疫工作，更需要投保旅平險來保障路途平安；親友賀歲孩子紅包滿滿，爸媽可將親友們包給孩子的紅包錢，透過網投年金險規劃孩子的教育金，或做為未來關鍵一桶金；除舊布新也要保障，在家清掃爬上爬下，意外骨折或重大燒燙傷傷害險都有保。在健康方面，則可進入網路投保「保障型保險商品平台」，依個人或家人需要，選擇投保重大疾病險、小額終身壽險或定期壽險。
LINE「富邦人壽 健康邦」推走春潮2.0線上活動
春節不擔心無聊、只能和長輩乾瞪眼！迅速拿出手機，加入LINE「富邦人壽 健康邦」成為好友，農曆初一到初五(2/1~2/5)參與以「走春有風 虎虎生風」為主題之走春潮2.0線上活動，並完成每天指定走春活動任務，如拍下虎年吉祥物、老虎相關物件等，就能參加LINE Points抽獎活動，超過800組春節紅包大放送，最大獎一人有機會獨得200點LINE Points，提醒民眾年節時間大魚大肉，也別忘了維持健走的好習慣。