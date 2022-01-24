Omicron變種病毒恐導致「腦霧」？神經科醫師：不得而知

我是廣告 請繼續往下閱讀
「腦霧」是比較通俗的用語，在科學界較常使用的是「後 COVID 症候群（Post-COVID syndrome）」或「新冠長期症狀（Long COVID）」。根據英國國家健康與照顧卓越研究院的定義是指「感染COVID-19超過12周後持續有的症狀」，但並未詳列，最常被報導的Long COVID症狀就是慢性疲倦、認知功能受損等，其他還包括呼吸困難、憂鬱、焦慮等。其中疲倦、認知功能及專注力下降等就類似腦霧的症狀。
陳志昊指出，這些與神經或認知功能有關症狀的原因，目前研究傾向認為與新冠肺炎病毒感染後激發的免疫反應，包含細胞激素過度旺盛、慢性發炎有關。此外新冠肺炎病毒會入侵血管的「內皮細胞」，也就是血管管腔的一層保護膜，內皮細胞受損之下容易導致微血管血流出狀況，也可能因此影響腦部某些區域的血流供應。在一些腦部功能影像研究也發現，有「腦霧」症狀的人，腦部深層特定區域的代謝活性會降低，而此區域與執行能力、專注度與短期記憶有關，因此可能導致相關臨床症狀。
至於腦霧的盛行率，根據2021年發表的兩篇統合分析發現，感染新冠後有慢性疲倦的比率約三分之一，有認知功能受損、專注度下降或記憶力問題的比率約五分之一。但陳志昊提醒，儘管做了嚴謹的統合分析，這些研究仍有侷限，首先這些幾乎都是觀察性的研究，因此只能推論出「相關性」，但無法直接推導出「因果性」。大多數研究並未追究患者染病前是否早就有類似症狀，因此我們看到的數據比較類似「這段時期的盛行率」而非「感染後的新發生率」。
再者，大多數研究是基於住院病患所做的，但全球感染患者遠比住院患者更多，就算是針對非住院患者所做的研究，也可能有取樣誤差的問題。此外，就算有很多研究報告，但缺乏標準化的客觀檢查與報告格式，腦霧的比率可能因為取樣或檢查項目不同而有差別。身處於病毒全球大流行的年代，已有研究指出一般社會上的壓力、憂鬱、焦慮等比率開始上升，因此Long COVID等慢性症狀是得病本身導致、亦或身處的社會經濟環境所影響，尚無法完全釐清。
而Omicron病毒是否更會導致腦霧？陳志昊回應，並不清楚，一來因為Long COVID的定義至少要等12周以上，而目前此病毒株肆虐全球僅兩個月，就算會導致其症狀，但發生比率、病因或腦部影像的發現，是否與過往的如Alpha、Delta等病毒株有所不同，目前尚不得而知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。