高雄市公寓單價年漲幅破13％　增值穩居六都之冠

六都中最保值的不動產產品，竟由高雄市公寓拿下！依據樂屋網統計，近2年全台六都公寓與大樓的成交單價中，漲幅最高的住宅前三名，就有兩名在高雄市。專家分析，高雄市的公寓因房價基期低，又有重大建設利多加持，漲幅高達13.1％，成六都之冠，可說是最會增值的住宅。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-25 07:00:00
樂屋網根據實價登錄統計，全台六都公寓、大樓以及華廈的成交單價中，單價漲幅最多的是高雄市的公寓，從2020年每坪9.26萬元，2021年成長到每坪10.47萬元，年漲幅達13.1％；其次為高雄市的大樓，從每坪13.85萬元成長至每坪15.22萬元，漲幅達9.9％；第三名是台南市的大樓，每坪14.34萬元漲到每坪15.67萬元，漲幅也有9.3％。
樂屋網調研中心經理洪安怡表示，近年中南部房市表現強勁，尤其去年下半年，整個高雄市受到台積電設廠的加持，炒高議題熱度，加上房價基期低，漲勢也相對明顯；以買方偏好來看，高雄市總價500至1000萬元，約莫30至40坪的大樓，或是總價500萬元以內的3房公寓，都是最受歡迎的住宅類型。
洪安怡指出，在台南市部分，除了同樣有台積電進駐等重大建設拉抬買氣，更吸引部分北客南下買屋，新建案大樓價格上揚，帶動周邊中古屋行情也跟著攀升，因而拉高大樓整體平均價格，內政部去年第3季住宅價格季指數也顯示，台南市指數126.03是六都最高，且連續12季的年漲幅為6都之冠，近2季的年漲幅皆超過1成，相當驚人。
洪安怡提醒，重大建設帶動房價的漲幅，會隨著邊際效用而遞減，與其追求資本利得的增值空間，應回歸自身條件審慎評估，透過房屋刊登平台多方比較，才能找到最適合自己的房子。