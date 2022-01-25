宥勝蓄鬍「歐爸」身份曝光！任公益大使　力挺貧困學子

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戲外忙著公益推廣送暖，宥勝在《機智校園生活》戲裡也是愛心滿滿，劇情發展到浩南（宥勝飾）過去零廚藝甚至連蛋都不會煎，好朋友陳智凱（王振復飾演）看不下去，擔心以後怎麼下廚給女友佳麗（周曉涵飾演）吃。因此開始學習從切菜到剁雞、去內臟等各種處理，一直到現在已經是可以煮出一桌好料理給安民（岳軒飾演）父子吃的大廚，岳軒大讚宥勝廚藝：「我的胃都被你養刁了」。宥勝也欣慰，因為自己的廚藝，可以讓岳軒再吃到爸爸的味道。現實生活中，宥勝曾在情人節為老婆準備食材製作料理，鮮少下廚的他，在挑戰過程中頻喊崩潰想放棄，也更能體會感謝每個家庭裡下廚的那個重要角色！當然也不忘繼續邀請大家一起支持普仁，用簡單便利的方式，支持貧困學子的學習成長不中斷。
普仁青年關懷基金會致力關懷全台被社福政策遺落的貧困學子，為他們提供必要的經濟扶助、陪伴引導與教育資源等協助，21年來默默地靠著普仁現有資源一直支持著這些偏鄉社團及貧困學子，近兩年新冠肺炎(COVID-19)肆虐，面臨捐款緊縮的窘境，為使這些孩子的支援不中斷，普仁很榮幸的邀請到宥勝擔任普仁成立21年來首位公益大使，呼籲社會大眾一起來大手拉小手，成為貧困學子生命中的陽光。
疫情所帶來的衝擊正全面影響著社會結構，產生邊緣化及弱勢化的現象，成為社會安全網的重大考驗。為了每年服務近兩千位貧困學子及全台23個偏鄉社團，普仁基金會透過多元線上課程及持續志工導師關懷，關心孩子在疫情之下的需求及身心狀況，呼籲民眾目前可透過全家便利商店的「FamiPort」、OK超商的「OK‧go」以及即將於2/7上線的7-ELEVEN 「ibon便利生活站」等超商事務機台點選公益捐款支持普仁，用簡單便利的方式，支持貧困學子的學習成長不中斷。
普仁基金會走訪全台的學校及多年的服務經驗發現，貧困家庭往往伴隨著扶養人口多、家人患有重大傷病、經濟來源 ( 或工作 ) 不穩定、債務壓力、父母離婚、家人入獄、家暴、偏鄉資源不足等問題，於此，普仁扮演社會安全網中的「初級預防」角色，用「助學」、「引導」及「育成」等三大計畫，從國中到大學畢業，解決不同層次和面向的問題，陪伴孩子走過關鍵的十年，進而翻轉他們的人生。（編輯：薛羽彤）