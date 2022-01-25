Disney+春節片單公開！漫威大片、Running Man陪過新年

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「更多動作強片」則將為宅在家過年的你帶來熱血沸騰、血脈噴張的精采時光！演員陣容最多元化的強檔新漫威電影《永恆族》絕對會滿足影迷的期待，為全世界不同背景的觀眾樹立英雄模樣；時間軸及劇情發展皆與《曼達洛人》緊密相連的星戰衍生影集《波巴費特之書》邀請粉絲踏上一場精采的銀河系新冒險；漫威影集部分則有《鷹眼》，由新生代演員海莉史坦菲德飾演二代「女鷹眼」凱特畢夏普，與克林特巴頓在紐約聖誕佳節之際出任務；最後，喜愛末日氛圍以及恐怖喪屍追著你跑的觀眾，也能期待獲獎無數的美國影集《陰屍路》。
為了讓各種年齡層及喜好的觀眾都能找到符合自己胃口的內容，Disney+ 旗下六大品牌也端上「更多與眾不同」，包括人氣韓國綜藝節目《Running Man》的首部衍生節目《Running Man向前衝》，由原班人馬與眾多名人嘉賓一起接下全新任務和挑戰！有在追好萊塢明星八卦的影迷，則可以期待根據九〇年代轟動全球娛樂圈、性愛影片外流真實事件改編的《潘與湯米》。
熱門電影部分，有改編自短篇小說的超自然恐怖故事《鹿魔》，由金獎製造機探照燈影業出品，並找來「恐怖怪物大師」之稱的奧斯卡獎大導演吉勒摩戴托羅監製；名導魏斯安德森全新鉅作、星光熠熠的金馬影展好評電影《法蘭西特派週報》讓觀眾一睹許多備受喜愛演員的精湛演技，包含「甜茶」提摩西夏勒梅、安德林布洛迪、蒂妲絲雲頓等等；如果是韓國人氣女團BLACKPINK的粉絲，更是可以在《BLACKPINK THE MOVIE》享受許多現場表演片段，並觀賞到未曾曝光過的採訪！
而在「更多闔家歡樂」當中，備受喜愛的冒險喜劇《冰原歷險記：巴克大冒險》盛大登場，展開黃鼠狼巴克與可拉鼠和愛迪在野蠻恐龍世界的大冒險；改編自全球暢銷書系列的《遜咖冒險王》現在也來到Disney+，以動畫展現葛瑞在中學令人爆笑的點點滴滴！喜愛情境喜劇的觀眾，艾美獎得獎影集《追愛總動員》最適合你手刀加入片單，跟著浪漫主義者泰德回朔他在紐約茫茫人海尋找真愛旅程，以及與一群好朋友又哭又笑的精采故事；最後，改編自台裔主廚黃艾迪的同名回憶錄、擁有超高收視率的《菜鳥新移民》，敘述住在白人社區中的移民家庭在追求美國夢一路上遇到種種事蹟，人氣女演員許瑋甯甚至也有客串演出，帶來闔家觀賞的好笑內容慶新年！