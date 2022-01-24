「鬥雞」職業賭場藏身僻巷空地 屏警突襲逮26人送辦
農曆春節將至，職業賭場又開始活躍，屏東縣警局日前獲報新園鄉有職業賭場出沒，經派員查訪後掌握賭場位置，23日見時機成熟，動員大批警力前往新園鄉光復路某巷子內空地破獲「鬥雞」職業賭場，當場查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，詢後均依賭博罪移送法辦。
記者黃正忠／屏東報導
2022-01-24 17:16:30
屏東警方表示，刑警大隊與東港警分局員警於23日11時左右，前往新園鄉光復路某偏僻巷子內空地，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場。
警方當場查獲張姓主嫌（60年次）、鬥雞裁判鄧嫌（63年次）、佘嫌（45年次）等3人及賭客23名共26人，並查扣賭金新臺幣17萬6仟元、鬥雞2隻、計時用碼錶、簽注單、鬥雞籠及鬥雞鐵圈等相關證物，經偵詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。
111年度加強重要節日安全維護工作今天起跑，屏東縣警局長劉印宮表示，農曆春節將近，警方取締不法無假期，不論春節或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生之其他社會治安事件。