COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「鬥雞」職業賭場藏身僻巷空地　屏警突襲逮26人送辦

▲屏東縣警察局刑警大隊與東港警分局員警，前往新園鄉光復路某偏僻巷子內空地，破獲「鬥雞」職業性賭場。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）
▲屏東縣警察局刑警大隊與東港警分局員警，前往新園鄉光復路某偏僻巷子內空地，破獲「鬥雞」職業性賭場。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）

記者黃正忠／屏東報導

2022-01-24 17:16:30

農曆春節將至，職業賭場又開始活躍，屏東縣警局日前獲報新園鄉有職業賭場出沒，經派員查訪後掌握賭場位置，23日見時機成熟，動員大批警力前往新園鄉光復路某巷子內空地破獲「鬥雞」職業賭場，當場查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，詢後均依賭博罪移送法辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲屏東警方以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）
▲屏東警方以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）
屏東警方表示，刑警大隊與東港警分局員警於2311時左右，前往新園鄉光復路某偏僻巷子內空地，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場。

警方當場查獲張姓主嫌（60年次）、鬥雞裁判鄧嫌（63年次）、佘嫌（45年次）等3人及賭客23名共26人，並查扣賭金新臺幣176仟元、鬥雞2隻、計時用碼錶、簽注單、鬥雞籠及鬥雞鐵圈等相關證物，經偵詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣警察局刑警大隊與東港警分局員警，在新園鄉光復路破獲「鬥雞」職業賭場，查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，詢後依賭博罪移送法辦。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）
▲屏東縣警察局刑警大隊與東港警分局員警，在新園鄉光復路破獲「鬥雞」職業賭場，查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，詢後依賭博罪移送法辦。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）
111年度加強重要節日安全維護工作今天起跑，屏東縣警局長劉印宮表示，農曆春節將近，警方取締不法無假期，不論春節或平日，都不容許非法賭博行為，盼民眾勿心存僥倖，警方強力執行「掃蕩賭博」工作，即希望藉由警方的強力掃賭作為，能杜絕民眾賭博惡習及因「賭」所衍生之其他社會治安事件。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀