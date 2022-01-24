「鬥雞」職業賭場藏身僻巷空地　屏警突襲逮26人送辦

農曆春節將至，職業賭場又開始活躍，屏東縣警局日前獲報新園鄉有職業賭場出沒，經派員查訪後掌握賭場位置， 23 日見時機成熟，動員大批警力前往新園鄉光復路某巷子內空地破獲「鬥雞」職業賭場，當場查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共 26 人，詢後均依賭博罪移送法辦。

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▲屏東警方以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）

屏東警方表示，刑警大隊與東港警分局員警於 23 日 11 時左右，前往新園鄉光復路某偏僻巷子內空地，以四方包夾方式查緝，現場賭客見警方現身時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客束手就擒，一舉破獲「鬥雞」職業性賭場。

警方當場查獲張姓主嫌（ 60 年次）、鬥雞裁判鄧嫌（ 63 年次）、佘嫌（ 45 年次）等 3 人及賭客 23 名共 26 人，並查扣賭金新臺幣 17 萬 6 仟元、鬥雞 2 隻、計時用碼錶、簽注單、鬥雞籠及鬥雞鐵圈等相關證物，經偵詢後均依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣警察局刑警大隊與東港警分局員警，在新園鄉光復路破獲「鬥雞」職業賭場，查獲賭場主持人、鬥雞裁判及賭客共26人，詢後依賭博罪移送法辦。（圖／屏東東港警分局提供, 2022.01.24）