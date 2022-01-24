紫色食物助防癌、抗老！營養師推6食材，白米換紫米更健康。

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藍莓：
藍莓富含花青素，有助於視紫質合成，維持視覺健康。抗氧化力幫助消除眼睛疲勞，預防視力退化，經常被使用在保健食品中。另外也含有維生素E，有助改善血液循環，維持大腦健康。保存方式可置於密封容器，放在冷藏或冷凍室保存。外表有天然果粉，可安心食用。
紫葡萄：
紫葡萄含有高抗氧化力的白藜蘆醇，可影響長壽基因，有助於抗老化、抗肥胖。也含有前花青素(OPC)能保護血管。亦含有葡萄糖、檸檬酸，能快速補充能量，分解疲勞物質。保存方式可用紙巾包起來，放置於冷藏室。外表有天然果粉，可安心食用。腸胃健康者建議帶皮一起吃。
茄子：
茄子含水量約達90%，熱量低又有助於控體重。外皮紫色來自色素茄甙(ㄉㄞˋ)為花青素的一種，具降血膽固醇功效。果肉含有綠原酸，是澀味來源，能幫助減重、美肌、防止老化。保存方式可放入塑膠袋於冷藏室保存，但不耐低溫需留意，冰太久會變硬。
紫洋蔥：
紫色來自花青素，具抗氧化力。亦含豐富槲皮素，可抑制血液凝固、預防血栓，並減少壞膽固醇、預防動脈硬化，也有助於抗過敏、調節免疫，降低發炎反應。保存方式可放置於陰涼通風處。
紫薯：
紫薯中維生素C可被澱粉包圍，形成保護層，加熱後也不容易被破壞，含量為蘋果的10倍，可促進膠原蛋白合成。也含寡糖，有助好菌生長。白色黏液狀的紫茉莉苷，可保護胃黏膜、促進腸蠕動、軟化糞便。保存方式可用報紙包好放在紙箱中，置於陰涼處。腸胃健康者建議帶皮吃。
紫米：
紫米的紫黑色來自於花青素，又稱為長壽米，屬於未精緻的全榖雜糧類，與白米相比，營養多元豐富，含有維生素B群、維生素E，礦物質鉀、鐵、鋅、鈣，以及豐富膳食纖維。保存方式可倒入密封罐中，至於冷藏室，以免長蟲或氧化。
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