首批新冠口服藥物抵台　專家：應分配到診所而非醫學中心

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除此之外，我國也向輝瑞藥廠採購新冠口服藥物「Paxlovid」，未來也會投入第一線治療使用。對此，施信如解釋，「Molnupiravir」是以阻斷RNA方式，使病毒複製錯誤達到減少病毒量的效果，可降低3成重症機率。
不過輝瑞的「Paxlovid」看來表現更好，施信如說，該藥物主要是以蛋白酶複製抑制劑Nirmatrelvir，另外搭配抗反轉錄病毒藥物利托那韋（Ritonavir）共同服用，臨床實驗顯示，感染新冠病毒5天內服用5天，可以降低89％的輕中度患者住院率，「可以考慮多加採購」，不過兩種藥物都是以治療輕症、輕中症患者為主，目的在於降低患者重症機率，因此應儘速發配到地方診所或地區型醫院，及早讓確診者服用，才不會使重症者增加，進而拖垮醫療量能。
許多民眾會有疑問，是不是有了特效藥後就不需要施打疫苗？施信如強調，「絕對不是這樣！」接種第三劑疫苗的目的是讓我們更有保護力，還是對抗Omicron的上上之選，很多民眾現在不願意接種第三劑疫苗是因為副作用，因此還是再次呼籲政府應儘速採購次蛋白單元疫苗Novavax，「讓一些不太敢打mRNA疫苗的民眾有更好的選擇。」
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