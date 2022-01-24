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首批新冠口服藥物抵台　專家：應分配到診所而非醫學中心

▲首批口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）今（24）日抵台。（圖／默沙東集團官網）
▲首批口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）今（24）日抵台。（圖／默沙東集團官網）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-24 17:10:33

首批口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）今（24）日抵台，但是否為新冠肺炎治療大有幫助？長庚病毒感染研究中心主任施信如接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，以藥廠提供的資訊看來，輝瑞的「Paxlovid」比默沙東的「Molnupiravir」效果更好，不過目前兩款口服藥物都是以治療輕症、輕中症使用，呼籲應該將藥物分配至各地診所或地區型醫院，而非醫學中心。

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默沙東藥廠研發的抗新冠口服藥物「莫納皮拉韋」今晨抵台，共2016人份劑量療程到貨。根據指揮中心公告，該藥物已通過EUA審查，適用於發病5天內、具重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度確診者，重症風險因子包括60歲以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等7類民眾。

除此之外，我國也向輝瑞藥廠採購新冠口服藥物「Paxlovid」，未來也會投入第一線治療使用。對此，施信如解釋，「Molnupiravir」是以阻斷RNA方式，使病毒複製錯誤達到減少病毒量的效果，可降低3成重症機率。

不過輝瑞的「Paxlovid」看來表現更好，施信如說，該藥物主要是以蛋白酶複製抑制劑Nirmatrelvir，另外搭配抗反轉錄病毒藥物利托那韋（Ritonavir）共同服用，臨床實驗顯示，感染新冠病毒5天內服用5天，可以降低89％的輕中度患者住院率，「可以考慮多加採購」，不過兩種藥物都是以治療輕症、輕中症患者為主，目的在於降低患者重症機率，因此應儘速發配到地方診所或地區型醫院，及早讓確診者服用，才不會使重症者增加，進而拖垮醫療量能。

許多民眾會有疑問，是不是有了特效藥後就不需要施打疫苗？施信如強調，「絕對不是這樣！」接種第三劑疫苗的目的是讓我們更有保護力，還是對抗Omicron的上上之選，很多民眾現在不願意接種第三劑疫苗是因為副作用，因此還是再次呼籲政府應儘速採購次蛋白單元疫苗Novavax，「讓一些不太敢打mRNA疫苗的民眾有更好的選擇。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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