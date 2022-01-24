遭踢爆賣臭酸年菜！成本650賣3千八 「聖凱師」回應了
知名料理達人「聖凱師」黃聖凱，經常在臉書「錵鑶居家料理小教室」粉絲專頁，發布料理教學影片，擁有大批粉絲點讚追蹤，之後還跨足冷凍食品市場，與代工廠合作乾拌麵、火鍋等料理包。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 17:08:54
不料他卻被周刊爆料，於2019年間推出的年菜組合，因品質控管不佳，被網友踢爆是「臭酸年菜」，裡面甚至還有異物如塑膠片、蟲子等等，而「聖凱師」事後也坦承「確實督導不週」，並對代工廠提告，卻意外爆出年菜成本僅650元，但對外販售價格卻是3,888元，引發網友熱議。
對此，「聖凱師」透過臉書社團「錵鑶居家料理小教室」回應，表示「(一審)判決所列，只是部分成本支出，並非全部生產成本」，另外，更強調目前該判決僅為一審結果，並已委請律師繼續提出上訴。
而對於年菜的爭議，「聖凱師」表示，當時接獲顧客反應之後，就立即道歉並全額退款，強調「那是我們永遠會記住的痛，我們有很大的疏失」，更表示「努力請求大家的原諒並，且繼續不斷的重新調整菜色和監控品管...當年的錯誤我們謹記在心...在品牌的路上依舊會戰戰兢兢地繼續努力走下去」。（編輯：林盈君）