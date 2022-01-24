無懼經濟制裁、資源匱乏　古巴「國產疫苗」成救命曙光

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不過隨著新冠病毒變異株的迅速擴散，施打疫苗成為當務之急，根據數據網站「Our World in Data」紀錄，截至19日為止古巴的疫苗接種率高達93%、全國人口有86%為完整接種疫苗者，數字甚至高於歐盟的74%和71%以及美國的75%和63%。此外，沒有冷凍能力貯存疫苗的發展中國家如非洲的疫苗接種率僅有15%，其中全國只有10%人口為完整接種疫苗者。
至於為何古巴能從巴西、墨西哥、秘魯和厄瓜多等拉丁美洲重災區中脫穎而出，甚至不必為了無法取得足夠疫苗而煩惱，原因有賴於古巴過去數十年來對於疫苗生產的投入。有著強人總統之稱的前國家主席卡斯楚（Fidel Castro）在蘇聯解體後，投入至少10億美元資金發展生物科技，再加上受到美國強力的經濟制裁，國內物資極度匱乏，古巴長期的生物科技研究發展，讓他們成為拉丁美洲和加勒比地區（Latin America and the Caribbean）唯一擁有自家研發疫苗的國家。
與其他其他發展中國家不同的是，古巴不如以色列與製藥商談判，或世界衛生組織（WHO）所領導的新冠肺炎疫苗分配計劃（COVAX），反而將疫苗來源全賭在自家的國產疫苗研發。而不負眾望的是，古巴研發出了5款疫苗，包含由古巴國營生物製藥公司生產的「阿布達拉」（Abdala）以及「主權」（Soberana 1、Soberana 2、Soberana Plus）、曼比薩（Mambisa），與美國知名生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）相同都是重組蛋白疫苗。
然而目前上述疫苗皆未獲得世衛認證，在泛美衛生局（PAHO）的施壓下，古巴政府去年9月方向世界衛生組織提出申請「阿布達拉」（Abdala），「主權2號」（Soberana-2） 以及「主權Plus」（Soberana Plus）疫苗的認證，並稱這些古巴國產疫苗，只要打完3針，對有症狀感染的防護力都有90%以上。
儘管古巴國產疫苗尚未在科學期刊上公開疫苗的試驗報告，該國家已開始發展了疫苗外交，至今已有阿根廷、墨西哥、牙買加、越南等潛在客戶有意購買，其中最大的誘因在於，與莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）等mRNA疫苗不同，古巴國產重組蛋白疫苗不需要「超低溫冷藏」，再加上能夠大規模生產、生產成本低廉，對低收入國家來說是個令人振奮的好選擇。
為此，專攻拉丁美洲領域加拿大達爾豪西大學（Dalhousie University）名譽教授柯克（John Kirk）亦指出，如果世衛順利批准了古巴疫苗，對於發展中國家有重大意義，世衛也能透過Covax平台分配這些疫苗，給中低收入、疫苗不足的國家。
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