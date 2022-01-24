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昨日礁溪某飯店傳出櫃檯人員確診，屬於第一線接觸客人的飯店人員，陳時中說，感染源尚未釐清，經緊急採檢飯店員工與入住旅客共915人後，目前累積採檢出4位，現也持續匡列中。
▲圖片來源／指揮中心
另外，桃園自貿園區群聚事件，經昨日積極聯繫相關接觸者前往採檢後，今再添2例。因自貿園區涵蓋公司數量多，進出人流不少，現也發現有零星已離開該工作場域的個案是處於聯繫不上的狀態，陳時中特別呼籲，民眾若1/10後（含1/10）曾前往該自貿園區，特別是亞旭電子、鴻佰科技位在的兩大樓，請儘速前往採檢，前進指揮所目前也在整理相關名單，提供給警政單位希望能幫忙協尋聯繫。
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今日增加案例數最多的高雄港群聚事件，確診者包含港區工作者3位、鄰近雜貨店員工及其同住家人共2位、外包廠商2位及前幾日確診之港區工作者其親戚1名。陳時中表示，目前確診個案仍追的到源頭，高雄診所的病毒傳播鏈就現在掌握資訊看起來，也未出現擴散跡象。
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哪些情形不用戴？ 口罩相關規範一次看
何謂「加嚴戴口罩」？陳時中回應，外出時除飲食需求外，全國人民須嚴守口罩全程配戴，過去鬆綁情境包含唱歌、運動、拍照、直播、錄影、演講等，現均恢復為必須戴口罩。另有一些特定工作族群，在符合條件下得免戴，詳情請查詢指揮中心公布之防疫規範。
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案例狂增隔離量能夠嗎？ 指揮中心：預計再增1500間
Omicron挾帶高傳播力，不少人擔心醫療量能是否足以負荷，陳時中今日報告截至目前為止之輕症分流執行進度，落地採檢陽性個案前往劍潭安心檢疫所，分流佔51.5%；桃園自貿園區二公司部分確診個案亦收治於劍潭安心檢疫所，分流佔69%。
除劍潭安心檢疫所之外，今日新北市泰山集中檢疫中心及桃園龜山集中檢疫所也加入分流收治，目前3所合計量能達451間。指揮中心也持續整備開設加強版集中檢疫所，預計春節前後全國可增加1500間之量能，收治符合條件的輕症確診者。
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資料來源：健康醫療網 1/25-2/7維持二級警戒、口罩加嚴 陳時中：「尚未度過危機」
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