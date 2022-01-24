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瘜肉導致月經不規則 內視鏡手術切除解決困擾一名33歲王小姐，半年來月經不規則，導致棉墊片刻不離身，且也常感到陰濕疹搔癢難耐，嚴重影響日常及睡眠品質，經就醫檢查發現，原來是子宮腔內有多顆子宮內膜瘜肉所導致。高惠芬主任表示，經建議採以內視鏡手術切除瘜肉，順利解決患者困擾，不僅不再時時刻刻需要棉墊，也無任何搔癢感。
子宮內視鏡檢查僅需5分鐘 不需麻醉過程安全高惠芬主任說明，以正常月經而言出血約3至8天，二次月經時間間隔約21至35天，若發現月經出血期過長或週期異常甚至非月經期間的出血，都是子宮不正常出血現象，則建議進一步安排子宮內視鏡檢查，找出不正常出血等可能病灶。
其藉由一根直徑約0.35公分軟管，經由陰道、子宮頸，伸入到子宮內膜腔，再灌注生理食鹽水將子宮腔撐開，利用內視鏡影像回放系統做全景式檢查，不需麻醉，僅感到下腹輕微酸痛感及少量陰道出血，過程非常安全。
月經不規則別大意 盡快就醫找出原因此外，若為不孕症檢查，也可透過子宮內視鏡的協助，確認宮腔內沾黏、子宮中隔或是先天子宮腔異常結構等現象是否影響胚胎著床。高惠芬主任呼籲，女性朋友平時應養成記錄月經出血時間的習慣，一旦發現異常就應盡快就診檢查，找出原因對症下藥，就能避免影響生活品質，遠離疾病病變風險。
資料來源：健康醫療網 33歲女月經天天報到 原來是瘜肉導致
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