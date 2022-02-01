留英博士闖越南！疫情襲擊仍辦3語幼兒園 預計年後開學
新冠疫情2019年底爆發後，讓全球經濟大洗牌。目前人在越南創業開設三語幼兒園的台灣人林郁青（Dr. Erin Lin）也面臨襲擊。不過，她笑稱自己是背負台灣的使命去創業，即使遇到疫情仍保持好心態，只要去做，就會有志同道合的夥伴出現，共同完成目標。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-01 17:00:00
Dr. Erin Lin擁有英國艾塞克斯大學會計學博士學位，曾在國內知名補習班教過審計學，教書國家遍及中國、泰國，也曾受雇中國某些企業擔任高階主管，主導上市櫃業務。
疫情爆發前，Dr. Lin接下澳洲某跨國集團邀請，2019年10月從孟加拉赴越南任該集團財務長。
Dr. Lin說，她為了找到生命的價值與意義，在觀察越南當地的環境，評估自身教育專長，思考約一年時間，看見越南有內需，且認為教育應從小紮根，2020年8月決定在當地打造英語、越南語、華語三語幼兒園，提供一個能讓孩子自由奔放的成長環境，教育孩子們擁有解決問題的能力。
「心存善念，心中有愛，很重要。」Dr. Lin說，她不懂越南語，全程用英文、畫圖溝通與當地人溝通，結果就有志同道合的夥伴聚集過來。
從找地、研究法規、畫設計圖、蓋建築物、裝潢，她與團隊親力親為，一手包辦，又耗時1年半，2020年11月幼兒園開始興建，2021年3月底交屋後需要裝潢時，很幸運的，Dr. Lin又遇上合拍的裝潢業者，2人還因此成為閨密。
只是2021年7月19日起，越南疫情擴散，整個城市猶如靜止般按下暫停鍵，所有產業瞬間歸零。Dr. Lin表示，雖然各行各業都因疫情受到影響，但心態很重要，換個念頭想著大家重新歸零，反而變成大家都站在同一個起跑點上。
2021年10月，Dr. Lin再次將幼兒園翻新，同時設計制服，她預計過完年後開學，目前已招到10位以上學生。Dr. Lin笑稱，自己是帶著使命來創業，為了下一代教育、為了愛、她有意將台灣的幼兒教育推向國際，「我的用心，妳看見了嗎？」