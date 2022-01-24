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北市議會各黨團共識！共機若再來　雙城論壇恐辦不成

▲針對2022年台北上海雙城論壇相關預算，台北市議會各黨團達成共同決議，若舉辦論壇前對岸軍機、軍艦頻頻擾台，導致兩岸關係不佳，將凍支雙城論壇相關預算。圖為2021年台北上海雙城論壇。（圖／台北市政府提供）
▲針對2022年台北上海雙城論壇相關預算，台北市議會各黨團達成共同決議，若舉辦論壇前對岸軍機、軍艦頻頻擾台，導致兩岸關係不佳，將凍支雙城論壇相關預算。圖為2021年台北上海雙城論壇。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-24 18:50:45

台北市議會近日來針對北市府明年度的各項預算，就爭議部分進行政黨協商。而今（24）日協商終於落幕，其中最具爭議的「台北上海雙城論壇」預算部分，因為近日來對岸軍機、軍艦頻頻擾台，因此民進黨團針對預算案提出附帶決議，若論壇舉辦前，共機、共艦持續擾台，則不得動支相關預算，換言之等於是無法舉辦論壇。而該項決議也獲國民黨團與新黨黨團同意，最後達成共識。

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民進黨北市議會黨團總召梁文傑表示，台北上海雙城論壇至今已舉辦多年，過去也都未曾刪除預算。但最近一年多以來，對岸軍機頻頻入侵我國防空識別區，因此民進黨團主張刪除全數雙城論壇的相關預算。但國民黨團則認為應以整體兩岸氣氛作為考量，經過民進黨及其他小黨議員堅持，得在但書內註明共機、共艦，難達到明確表態意義，最終也獲得各黨同意。

國民黨團書記長王欣儀則指出，黨團支持保留預算，但民進黨提出因近期共機擾台破壞兩岸氛圍，確實對台灣民眾造成不佳觀感，因此同意此但書作為表態。但王欣儀強調，黨團的態度仍偏向支持舉辦、維持城市交流，至於要舉辦對象、時機等則交由北市府決斷，議會毋需對此背書。

至於外界認為立場一向較為「偏統」的新黨，支持該附帶決議也讓外界感到訝異。新黨黨團召集人潘懷宗表示，民進黨認為雙城論壇無實質效果、且近來兩岸氣氛不佳，但國民黨則認為有助於兩岸人民交流。也因此黨團協商中，經議長陳錦祥裁示「各退一步」，最終經各黨互相妥協後作出此但書。

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