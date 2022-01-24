法貴執行！對酒駕者從重從嚴 166人發監、76人無法假釋
法務部今（24）日表示，立法院本會期臨時會已三讀通過《刑法》185-3公共危險罪修正案，加重酒駕刑度、增訂加重結果犯與再犯的罰金刑，也將5年內再犯延長至10年內再犯酒駕致人死傷，即加重處罰；為防治酒駕，法務部依《刑法》及《刑事訴訟法》規定，採取重懲酒駕犯行、依法嚴審假釋、強力執行裁罰、幫助戒除酒癮等政策。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-24 20:07:59
經統計，截至2022年1月20日止，不准易科罰金而發監執行人數共計166人，不予許可假釋76件，檢察官諭知緩起訴處分附命戒癮治療而執行者共計93件，執行酒駕行政裁罰共計2251件，總計執行金額為4373萬6134元；雲林地檢署今日甚至聲押酒駕被告獲准。
另外，《刑法》185-3修正案通過後，酒駕行為最重處3年有期徒刑、得併科30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金，因而致人於重傷者，最重處7年有期徒刑、得併科100萬元以下罰金；曾犯酒駕罪而10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑、得併科300萬元以下罰金，因而致人於重傷者，最重處10年有期徒刑、得併科200萬元以下罰金，讓酒駕者付出代價。