NOW早報／納豆驚傳腦出血！舅舅侯友宜：希望他度過難關

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昨天納豆傳出腦出血，緊急送往國泰醫院開刀，侯友宜得知外甥住院後先是致電表達關心，昨晚也在臉書發文請大家幫納豆集氣；針對納豆腦出血，經紀人在昨天下午則表示，真的沒事，是早上身體不適就醫，順便做例行性檢查。
今日天氣／今全台有短暫雨！中南部日夜溫差大
中央氣象局預報，今（25）日由於華南雲雨區東移，台灣附近水氣仍較多，除北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨；此外，受到東北季風持續影響，北部及東北部天氣有涼意，其他地區早晚亦涼。
而溫度方面，今日各地低溫約16至19度，高溫在北部、東北部及東部約19至22度，中部及東南部約24、25度，南部可達27度。
想打第1、2劑疫苗？一圖看懂各縣市「隨到隨打站」怎查詢
台灣本土疫情近日升溫，民眾也趕緊搶約第三劑疫苗，但1922平台目前並沒有提供1、2劑疫苗預約，讓許多尚未打的民眾苦惱該前往哪處才可施打。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前疾管署網站設有疫苗接種專區，民眾可上網查詢各縣市接種院所，並提供「隨到隨打站」供查詢。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前第1、2劑疫苗的資訊較為困難找尋，為了考量此不便，民眾現在只要前往衛生福利部疾病管制署官網，於頁面最上方點選「COVID-19 防疫專區」。進入頁面後，再找尋「COVID-19疫苗」點選，並選擇「COVID-19疫苗接種院所」即可。
進入「COVID-19疫苗接種院所」頁面後，會出現「COVID-19疫苗接種院所地圖」及「COVID-19疫苗接種院所」兩選項。若點選接種院所地圖，會以地圖模式列出各地提供接種處；若點選接種院所，則會詳列各縣市選項，並會顯示「隨到隨打」接種站，而各縣市衛生局將會陸續把相關最新資訊放入在連結中。
莊人祥說明，第21期將於1月26日至28日在1922平台開始預約，施打時間為2月7日至13日。莊人祥解釋，部分國人在國外接種第一劑或第二劑，因先前預約系統並無將上述資料放入，導致部分國人沒辦法接種。但系統於第21期後會將這些人納入資料庫，因此返台國人只要接種完兩劑，且間隔時間超過12周就符合第三劑接種資格。
人妻尺度大開！陳庭妮手握18禁公仔 釣出胡宇威反應
藝人陳庭妮與胡宇威愛情長跑8年，日前首度認愛，更直接宣布結婚，讓所有粉絲又驚又喜，婚後生活備受關注。23日陳庭妮婚後在IG首度發文，她跟18禁玩偶合照，胡宇威在底下留言回應了。
陳庭妮23日在IG上發文表示「朋友家的小木偶太害羞了。我不敢看」，只見陳庭妮手上的小木偶公仔下半身突起，就像男性的「生理反應」狀態，此外她還放送作鬼臉、搞怪動作，胡宇威看到後也底下留3個哭笑不得的表情符號，小倆口開始不避諱放閃，網友也笑說：「我們看的也好害羞」、「害羞的妮好可愛 」、「害羞的妮妮和小木偶都好可愛啊」、「不可以色色」。
事實上，陳庭妮與胡宇威因合作《真愛趁現在》來電，日前胡宇威規劃在爬山登頂後向陳庭妮求婚，結果天色已晚到停車場才想起來，加上爬到軟腿，整個求婚過程真的變的「跪」在地上。1月13日13點14分，象徵一生一世（1314），陳庭妮在IG寫下「Twogether」，胡宇威IG寫下「To get her」，PO文時間相當甜蜜有巧思。胡宇威謝謝大家祝福說：「我很幸福」，同時也強調陳庭妮目前沒有懷孕。
烏克蘭緊張升溫！美股道瓊指數開盤大跌500多點
俄羅斯和西方為了烏克蘭而緊張情勢升溫，衝擊投資人風險胃納，加上美國聯邦準備理事會（Fed）政策會議將在本週稍晚登場，美國股市昨晚開盤重挫，道瓊指數跌逾520點。
美股開盤後約25分鐘，道瓊工業指數下挫520.66點或1.52%，報33744.71點。標普500指數重挫76.90點或1.75%，報4321.04點。那斯達克指數挫跌265.52點或1.93%，報13503.40點。
孫東寶突然變超夯？眾愣：不就夜市牛排 菜單2字秒贏了
孫東寶牛排歷經被收購之後，在2015年以「台式牛排教父」之美譽復出平價牛排市場，深受不少老饕喜愛，不過其店內餐點以及口感也經常掀起討論。就有網友討論「大家真的覺得孫東寶好吃嗎？自己覺得真的還蠻普通的」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「第一次去吃孫東寶還蠻期待的，結果上菜之後覺得吃起來就跟夜市牛排差不多啊，完全吃不出來有什麼差別，湯包跟玉米濃湯是不錯啦，但身為牛排店，牛排應該也要做口碑吧，不然只會本末倒置，大家是要去吃牛排不是餐包跟濃湯吧？吃完完全不懂在夯什麼耶？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的很普通....」、「被玉米濃湯耽誤的牛排店」、「餐包真的不錯，不知道哪買的」、「主餐是玉米濃湯」、「牛排普通，玉米濃湯才是本體」、「普通，夜市牛排比他好吃」、「跟貴族同一個老闆啊，貴族也是牛排普，都在吃buffet」、「精簡版的貴族世家，結論了」、「真的就是夜市牛排，吃一次朝聖過就好了」。
不過，也有老饕點出孫東寶即便餐點普通仍有優勢的地方「菜單上原肉兩字就屌打夜市了」、「主打原肉價格比夜市組合肉貴個幾十塊，又衛生，我寧願吃孫東寶」、「孫東寶是原肉啊，只是平價牛排不懂大家要求要多高，夜市組合肉都吃得那麼開心了，一點寬容度都沒有」、「光是原肉跟衛生環境我就選孫東寶，以平價牛排心態去吃，不覺得難吃到哪」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。