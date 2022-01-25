《單身》宋智雅現身道歉了！哽咽苦求「停止批評家人」
24歲南韓YouTuber宋智雅參加戀愛實境秀《單身即地獄》走紅後，爆出使用山寨名牌爭議，人設幾乎崩壞，人氣由紅轉黑，她昨（24日）上傳一支3分54秒的道歉影片，懊悔地說：「讓很多相信我的人失望，這是我不可原諒的錯！」提到家人更疑似一度哽咽到說不出話。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-25 10:06:22｜2022-01-25 10:36:25
宋智雅一身黑衣、面容憔悴坐在鏡頭前，語氣低落地說：「大家好，我是宋智雅，首先，對於拖到現在才發布道歉影片，我深表歉意...」接著承認使用假貨，「這顯然是我的錯，作為經營YouTube頻道的人，我本該更加小心，但我用假貨損害了品牌的價值，讓很多相信我的人失望。這是我不可原諒的錯，真的感到非常抱歉！」
針對拿假貨，宋智雅坦言，起初只是覺得好看就買了，獲得大眾回饋後沉迷其中，如今感到萬分懊悔，對過去的自己非常心寒，「我每天都在看大家的指責和建議，發現並反思我的缺點」，宋智雅說，看到關心她的親友及其他人為她受苦，深深地意識嚴重性，「這全部都是我的錯，希望大家停止批評我的家人！」
最後，宋智雅強調對粉絲的喜愛都是出於真心，對於因為爭議而被認為根本不愛粉絲，她很痛心，特別澄清「我是真心喜愛著freeing（粉絲暱稱）」。宋智雅也表示，所有社群媒體露出的資訊，若有任何疑義都會刪除，「我將為我的錯誤承擔一切責任，再次感到抱歉！」（編輯：楊穎軒）