電子煙可減害、助戒菸？抽驗結果狠打臉：近9成含尼古丁

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不過根據食藥署110年抽驗1059件電子煙油結果中，竟有932件含尼古丁，比例高達8成8，接近9成，其中衛生局送驗542件，檢出率為80.1%；警察單位送驗170件，檢出率為98.8%；關務署送驗270件，檢出率為94.4%；地檢署送驗76件，檢出率為97.4%；法院送驗1件，檢出率為100.0%。
國健署表示，電子煙的煙油含尼古丁的比率極高，所以使用電子煙的人一樣逃不出尼古丁的控制，另也越來越多社會案件發現吸食來路不明的電子煙，結果發現內含毒品，讓自己的人生染上毒癮。
國健署提到，根據美國研究發現，未使用紙菸但使用電子煙的人，相較沒有使用紙菸及電子煙的人，高出4.36倍罹患肺部疾病的風險，而有使用紙菸且使用電子煙的雙重使用者，比有使用紙菸但未使用電子煙的人高出1.47倍罹患肺部疾病的風險，顯示使用電子煙就是與肺部疾病相關的獨立危險因子。
國健署進一步分享，根據美國哈佛大學研究發現，13至24歲的青少年曾使用電子煙，被診斷出感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的5倍；曾吸菸又使用電子煙的雙重使用者，被診斷出感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的7倍，顯示青少年使用電子煙及菸品不但影響呼吸系統和免疫系統，更是感染新冠肺炎的危險因子。
國健署坦言，目前管制電子煙的法源不足，不過若查獲電子煙含有毒品，就涉及違反《毒品危害防制條例》；若含尼古丁或宣稱療效則可依《藥事法》辦理，皆有刑責；若似菸品形狀，可依《菸害防制法》第14條規定處辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！