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電子煙可減害、助戒菸？抽驗結果狠打臉：近9成含尼古丁

▲電子煙業者常以電子煙能「減害」、「幫助戒菸」的說詞，誘使民眾接觸電子煙，不過根據衛福部食藥署抽驗電子煙油結果，其中高達8成8都含有尼古丁。（圖／新北市政府衛生局提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
▲電子煙業者常以電子煙能「減害」、「幫助戒菸」的說詞，誘使民眾接觸電子煙，不過根據衛福部食藥署抽驗電子煙油結果，其中高達8成8都含有尼古丁。（圖／新北市政府衛生局提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

記者許若茵／台北報導

2022-01-25 10:06:42｜2022-01-25 10:08:08

電子煙業者常以電子煙能「減害」、「幫助戒菸」的說詞，誘使民眾接觸電子煙，不過根據衛福部食藥署抽驗電子煙油結果，其中高達8成8都含有尼古丁，不僅讓民眾難脫尼古丁成癮習慣，還可能會引起肺部疾病，甚至提升感染新冠肺炎風險。

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電子煙是透過加熱「電子煙油」後產生蒸氣吸食的新興煙品，外型新穎、口味多變，許多業者更號稱可以減害、幫助戒菸，尤其在年輕族群間廣受喜愛。

不過根據食藥署110年抽驗1059件電子煙油結果中，竟有932件含尼古丁，比例高達8成8，接近9成，其中衛生局送驗542件，檢出率為80.1%；警察單位送驗170件，檢出率為98.8%；關務署送驗270件，檢出率為94.4%；地檢署送驗76件，檢出率為97.4%；法院送驗1件，檢出率為100.0%。

國健署表示，電子煙的煙油含尼古丁的比率極高，所以使用電子煙的人一樣逃不出尼古丁的控制，另也越來越多社會案件發現吸食來路不明的電子煙，結果發現內含毒品，讓自己的人生染上毒癮。

國健署提到，根據美國研究發現，未使用紙菸但使用電子煙的人，相較沒有使用紙菸及電子煙的人，高出4.36倍罹患肺部疾病的風險，而有使用紙菸且使用電子煙的雙重使用者，比有使用紙菸但未使用電子煙的人高出1.47倍罹患肺部疾病的風險，顯示使用電子煙就是與肺部疾病相關的獨立危險因子。

國健署進一步分享，根據美國哈佛大學研究發現，13至24歲的青少年曾使用電子煙，被診斷出感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的5倍；曾吸菸又使用電子煙的雙重使用者，被診斷出感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的7倍，顯示青少年使用電子煙及菸品不但影響呼吸系統和免疫系統，更是感染新冠肺炎的危險因子。

國健署坦言，目前管制電子煙的法源不足，不過若查獲電子煙含有毒品，就涉及違反《毒品危害防制條例》；若含尼古丁或宣稱療效則可依《藥事法》辦理，皆有刑責；若似菸品形狀，可依《菸害防制法》第14條規定處辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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