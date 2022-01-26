體改漏洞／政經大咖都愛兼協會理事長　主因這理由太誘人

我是廣告 請繼續往下閱讀
單項協會理事長的誘因，無論藍綠都難以抵擋。比方說，目前足球協會理事長是民進黨前秘書長邱義仁，民進黨桃園市黨部主委張火爐則接下堪稱全國從業人口最多的跆拳道協會理事長，副理事長則由民進黨台南市議員蔡旺詮出任；國民黨籍的彰化縣議長謝典霖是全國籃球協會理事長，現任台東縣長饒慶鈴更是鐵人三項運動協會副理事長，現代五項運動協會理事長也由前立委吳育昇擔任，諸如此類，不勝枚舉。
對此，一名家族兩代皆在單項運動協會擔任要職的內部人士指出，單項運動協會因為掌握國際賽事報名、資格選拔等權力，加上圈內普遍排外的封閉氛圍，底下包含教練、學校老師等從業人員多半對協會的要求言聽計從，其中，最常接到的要求就是動員造勢，「不騙你，我們常常幫政治人物造勢，光我自己負責動員的場子都不知道有多少了。」
該內部人士回憶：「印象中，有一次某黨想辦孝親大會，需要有人幫父母洗腳，就跑來找我們理事長幫忙，希望我們可以動員一千個人，上面交代下來，我就去要求底下的教練、老師，一共一百多人，每人負責再拉十個；北部人數不夠，我們就包遊覽車從南部把人拉上來，一個人車馬費五百。」
「來的人一般以國、高中校隊的學生最多，他們最乖，什麼都聽教練的，常常連家長也一起來，畢竟小孩要保送高中、大學，之後都還要靠教練幫忙。其實這也說明了為什麼大學生拉不動，因為他們不再有升學的壓力了。」該知情人士直言，從諸如孝親等活動到選舉造勢，自己在中間都出了不少力，最清楚實際狀況。
也因為看上單項運動協會龐大的動員能力，政治人物自己把手腳伸進來或許是更快的做法。一名熟悉政治運作的操盤專家指出，介入運動協會運作對當紅政治人物可能沒那麼大的誘因，但對於一些相對冷門的政治人物來說，卻有提高聲量、提升黨內影響力這兩大好處。
「在台灣，政治人物關心運動的形象是正面的。所以，當一些本身缺乏話題的政治人物坐上運動協會理事長大位，第一網路聲量會增加，第二就是哪天黨部或大老開口要求動員時，自己能在第一時間表現，有助提升黨內地位。」該專家說，實務上也不乏單項運動協會理事長開始布局幾年後接班人的現象，「主要是，他們都希望自己的影響力可以延續下去。」
除了政治人物，也不乏企業家出任運動協會理事長的例子。對此，一名在業界輩分極高的產業大老私底下向《NOWnews今日新聞》分析，企業老闆難免要和政府官員打交道，而特定單項運動協會有助接觸到特定族群的政府官員，「我曾經擔任某運動協會的主委，當時目的就是為了和警界打好關係，因為學那門技藝的大多是警察背景，他們的教練也都是我們會員。」
此外，企業家也會為了形象爭取運動協會理事長的大位。該產業大老直言，若仔細觀察一些「真正業界大咖」出任運動協會理事長的時間點，往往會發現事出有因，「雖然每個人出發點不一樣，但多數都是為了洗白，有些人是有案在身，有些人是形象太差。當然，也不能排除極少數是單純希望企業有更多露出管道的就是了。」
「你可能會問，企業贊助也是支持運動，為什麼要選理事長那麼麻煩？這不一樣，一個是我企業出錢打廣告，做形象，目的性太明顯，但如果今天是老闆自己當上理事長，那就不一樣了，變成是老闆充滿熱情，親身投入去支持運動產業，是真正的社會責任，比較不會有我們說的銅臭味。」該產業大老分析。