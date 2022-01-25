最美女主播將「從美返台」過新年 遭罵：不要回來害人
曾有「全台最美女主播」之稱的陳海茵2020年因健康因素決定告別主播台，回歸家庭專心照顧年幼女兒喜羊羊。陳海茵在辭退後就和老公、女兒赴美度假，原本只預計待在美國1年，日前她在臉書上透露終於即將返台過年，沒想到卻被網友罵「不要回來害人」，讓陳海茵相當無奈。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-25 10:34:25
近來疫情再度肆虐全球，Omicron傳染力強，讓大家人心慌慌。陳海茵昨（24）日在臉書上透露：「一趟回家的路真的不容易，春節機票漲價、防疫旅館爆滿難訂，機票、酒店一位難求！花錢事小，為了能順利搭機返台，自費做了好幾次快篩、PCR，又擔心萬一機上中標下飛機要直接進醫院，這中間的煎熬難以形容。」陳海茵表示一家人已經打完第3劑，回台後也會乖乖隔離14天。
陳海茵無奈地說：「返鄉之路著實艱辛，帶著小孩長時間搭機、回台又要跟女兒關14天，除夕夜得在防疫旅館度過，要不是真的想家、有事要處理，這些返台旅客誰願意花這麼多錢、這麼舟車勞頓奔波？我知道很多人根本就放棄回家，兩年多無法見親人...」
陳海茵認為現在已經很多國家選擇和病毒共存，大家防疫的觀念也越來越好，如果再一直索國下去，台灣的旅遊業、餐飲業都會受到重創，「人類不可能活在無塵室中，全球多國已逐漸不再以清零為目標，現階段只能期望這一波能在今年第三季結束，各國陸續解封。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。