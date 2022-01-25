男星批天后「沒實力」！遭網圍剿　大動作道歉止血

英國知名樂團Blur主唱戴蒙亞邦（Damon Albarn）近來批評美國天后泰勒絲（Taylor Swift）從未自己寫過歌，引起軒然大波，泰勒絲得知此事後在推特上反擊，許多與泰勒絲合作過的音樂人也紛紛跳出來為泰勒絲喊冤，事情越演越烈，讓戴蒙亞邦態度軟化，向泰勒絲道歉。
記者吳雨婕/台北報導
2022-01-25 10:39:16
戴蒙亞邦日前接受採訪時，批評泰勒絲扣除與其他人共同創作的部分，從來沒有寫過屬於自己的歌曲，「我知道共同創作是什麼。共同創作與創作非常不同。我並不討厭任何人，我只是說詞曲作者和共同創作的詞曲作者之間存在很大差異。」這段暗示泰勒絲沒實力的話，引起廣泛討論，泰勒絲得知後，在推特上轉發文章並回應：「在我看到這個（戴蒙亞邦的批評）之前，我是你的忠實粉絲，我寫了我自己的所有歌曲。你的說法完全是錯誤的，而且非常具有破壞性，你不必喜歡我的歌，但試圖詆毀我的作品真的很糟糕。」
戴蒙亞邦看到泰勒絲的推特後，隨即在底下解釋並道歉，「我同意妳的看法，我確實有一些關於歌曲創作的言論，不幸的是它被簡化了，我毫無保留、無條件地道歉，我最不想做的就是抹黑妳的歌曲創作，希望妳能明白。」
事實上，泰勒絲的第三張專輯《Speak Now》，全部都是自己獨立創作，她曾透露之所以會選擇獨立創作不假他人之手，就是要回應外界對她「沒有寫過自己歌曲」的質疑。