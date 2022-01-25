台股跌逾300點！台幣早盤27.7元徘徊、出口商年前有賣壓
美股盤中跌逾千點，台股今（25）日早盤跌逾300點，倒是新台幣兌美元升貶互見，在27.7元上下震盪。匯銀人士表示，雖然台股封關前，外資動向將主導市場，但因農曆年前出口商仍有拋匯壓力，因此，新台幣兌美元在27.7元出口商有賣壓，並預期匯市在封關前仍以實質需求為主。
記者顏真真/台北報導
2022-01-25 11:23:31｜2022-01-25 11:24:50
美股道瓊指數盤中一度崩跌1000點，那斯達克指數也跌逾4%，但終場逆轉，4大指數反收漲，不過，台股今日早盤重摔，更一度跌逾300點，下探17665點。
至於新台幣表現，新台幣兌美元今日早盤以27.7元、小貶分出後，即在27.7元上下游走、升貶互見，高低價差僅2.3分，目前來到27.699元。不過，由於這兩天美國聯準會（Fed）將開會，預期台灣時間周四凌晨會有結果，市場仍密切觀察此事對新台幣市場影響，因此，市場也趨向觀望，也導致新台幣呈現狹幅盤整格局。
匯銀人士認為，目前金融市場對於美國聯準會今年升息路徑已有非常鷹派的看法，美元指數預期在96附近盤整，除非本周美聯儲的會議結果已有更激進的作法，否則不易扭轉美元指數目前區間震盪的走勢。不過，市場預期在農曆年前，出口商還有不少的拋匯壓力，27.7元以上價位出口商仍有賣壓，封關前市場將由實質需求主導。