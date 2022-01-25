相愛相殺之後都沒閒著　顏寬恒、陳柏惟現況曝光

中二立委補選雖落幕，但先後成為在地前立委的顏寬恒、陳柏惟，卻因在政治劇客串的角色近來上檔，被網友形容兩人關係「相愛相殺」，討論度居高不下，對他倆沒公職身份後忙些什麼，也感到好奇。顏寬恒昨早在龍井出席兩個市府行程、與市長盧秀燕開心同框，粉碎地方紅黑派不和的說法；陳柏惟則是因右肩鎖骨脫位，今天再度入院開刀。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-25 12:05:00｜2022-01-25 12:06:04
國民黨前立委顏寬恒2020年被台灣基進的陳柏惟突襲成功、2022年立委補選再敗給民進黨林靜儀，外界對他動向相當關心，落選以來他發了3次臉書，一是開票日隔天的謝票、二是落選7天後的謝票文、三是公開支持羅智強的希望公車，強調「挫敗是一時的，但丟盔棄甲不是我們的作風」，外界解讀有東山再起之意。
其實顏寬恒一直沒停下來，落選隔週便恢復跑地方行程，而且越跑越勤，昨早一連參加龍井區的鯉魚山公園啟用典禮、龍津國小至中央路道路動土祈福典禮。不多話的他氣色頗佳，臉上少了選戰時的緊繃感，不僅和市長盧秀燕開心互動，還頒發紀念品給小朋友。對於是否積極佈局2024年立委選戰，幕僚表示他長期以來都這樣跑，和參選沒有絕對關係。
11日陪新科立委林靜儀謝票卻摔下車的陳柏惟，出院後並沒乖乖待在家，他日前回到高雄，為打算參選三民區議員的前服務處主任陳建良加油打氣。前天深夜在臉書開直播，自嘲「有人說我要選南投縣長、澎湖縣長，還罵我背骨台中、背骨高雄，選地方首長有那麼容易嗎？」他表示目前沒任何參選計劃，第一要務是恢復身體健康。
陳柏惟向支持者報告頭部右側5針已拆線，「而且醫生縫得很漂亮」。但肩部復原情形不理想、右鎖骨連接肩胛骨處是突出的，目前「手舉不起來」，因此必須於今天入院（25日）開刀。
陳柏惟的堂哥陳玄曄與服務處員工，昨晚錄了祝福影片祝他早日康復。據了解，陳柏惟5區服務處與林靜儀服務處將共同辦公至一月底，農曆年後正式「分家」，屆時台灣基進在台中的選舉佈局也會明朗。