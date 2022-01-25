T1／ 明星總監小春製作 桃園雲豹年度形象影片首度曝光
去年8月新成立的桃園雲豹職業籃球隊，今(25)日首度公開與球隊創意總監、同時也是知名饒舌歌手小春Kenzy，共同拍攝的年度形象影片暨球隊主題曲《Get'Em 拿下》MV，希望透過歌曲告訴所有球迷與聽眾，無論在球場或是人生中遭遇任何困難，都能以堅定無懼的態度面對。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-25 13:14:51｜2022-01-25 14:03:01
對於主題曲《Get'Em 拿下》的創作靈感，小春Kenzy表示，是用初生之犢不畏虎想法所寫，因為雲豹是第一年成立職業球隊，自己也是第一次用創意總監的身份投入職籃，既興奮又期待，他說：「因為豹很敏捷，所以在節奏上用了比較前進式的編曲來做呈現，寫詞上我更把自己當作球員，告訴自己也勉勵球員們，在職籃初年要用勇者無懼的態度面對每一場賽事『拿下』勝利」。而製作人Tipsy也是籃球愛好者，籃球又是需要團隊合作的運動，所以創作過程中讓他在歌曲裡頭小饒了一段，來段空中接力。
開季以來，以年輕球員組成的桃園雲豹目前拿下1勝9敗戰績，在T1聯盟暫時墊底，小春Kenzy在拍攝影片時，也特地鼓勵所有球員說：「天底下沒有穩贏的比賽，球隊很多人都是第一次打職業賽，還有很多進步的空間，不要因此畏懼對手」，勉勵大家新球隊一定有磨合期，但無論如何就是堅持下去，輸的幅度變小，就表示團隊一直有在持續進步！」
而今日首曝光的形象影片，其中加入了桃園街景作為拍攝場景，象徵球隊與桃園市在地結合，更呼應球隊口號Make A Difference，目前正好遭逢國內新冠疫情再度爆發期間，桃園雲豹期盼能藉由這首歌曲，鼓勵所有人在面對疫情時更要處變不驚，攜手、團結渡過難關，讓所有市民與球隊凝聚在一起。
《Get'Em 拿下》在1月25日中午12點首曝光主題曲MV及球隊年度形象影片，單曲已於各大串流音樂平台上線。