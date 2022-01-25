林襄大素顏照曝光　揭脖子「種草莓」真相

林襄擁有155公分身高，32E小隻馬身材，去年2月入選樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」，人氣火速成長，不僅推出寫真作品造成搶購，也成為各大綜藝節目、廠商寵兒，IG日前突破100萬追蹤數。她昨（24日）發了一則限時動態，疑似素顏入鏡外，還秀出脖子上的「大草莓」，引發關注。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-25 13:43:00｜2022-01-25 13:53:29
照片中，林襄戴漁夫帽、口罩，零妝髮，一身冬衣在電梯內攬鏡自拍，沒有化妝的她，雙眼略顯無神，頸部咽喉處還有不明色塊，被聯想是吻痕，但真相是不小心燙傷的疤痕，林襄幽默形容像一顆「大草莓」。
林襄曾和網紅團體「反骨男孩」成員孫生交往，2020年9月初分手，當時孫生痛心發文「特別揪心特別疼」，直到去年才在男方的慶生影片中同台破冰，她先錄一段話跟對方說：「生日快樂，希望你可以好好對待下一位女孩們，然後祝你平安，不要再那麼焦躁、小孩子，請長大好嗎？」
後來，林襄和孫生同框，兩人聊了一會，孫生突然情緒一來當場哽咽落淚，坦言分手後有段時間無法跟林襄說話、對到眼，如今終於化解，「沒事啦！現在已經好多了啦！已經可以談話了！」（編輯：楊穎軒）