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綠營政二代法院認證染黑　趙介佑和解二審刑度略減

▲民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，因涉組織犯罪，高院判他2年。（圖／NOWnews資料照，翻攝趙介佑臉書）
▲民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，因涉組織犯罪，高院判他2年。（圖／NOWnews資料照，翻攝趙介佑臉書）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-25 13:30:33｜2022-01-25 13:35:03

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，2019年遭控涉及聚眾暴力討債，士林地院將趙男依參與犯罪組織罪，判處2年4月，高等法院考量，趙與被害人和解，今（25）日改判2年。可上訴。

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趙介佑（30歲）是警方列管的北聯幫成員，也曾是民進黨員，但去他被爆染黑後，已遭開除黨籍。2021年4月，趙因詐欺、販毒遭北檢羈押禁見，當時一度傳出，趙被逮前，曾囂張拿著同夥的聲押筆錄，前往北投分局嗆聲施壓，引發民進黨「黑道之亂」，趙介佑的黑歷史也不斷被翻出。

原來，趙介佑被逮前，已有另一起組織犯罪案正在高院審理中。檢警查出，趙介佑加入「北投黑胖」黃俊檗為首、位於台北市北投區的暴力組織。黃男受託催討一筆約300萬元賭債，於2019年4月12日凌晨，率眾押走欠債的林姓男子軟禁毆打，趙介佑也參與其中，並與同夥各持電擊棒、棍棒或拳腳毆打林男，強逼林男還錢，直到林男重傷才送醫。

一審將黃俊檗判處3年4月、強制工作3年，因大法官去年底宣告強制工作違憲，高院今日僅判3年4月，至於趙介佑因與被害人和解，刑度略減改判2年。可上訴。

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