iPhone 13爆「粉屏」災情！通路商、3C達人教你因應方法
Apple新機iPhone 13自2021年9月底上市以來，銷量一直名列前茅，不過近期陸媒報導，部分中國用戶發現iPhone 13出現「粉屏」情況，需重新開機後才能正常使用，「蘋果回应iPhone粉屏問題」的標籤也上了熱搜。對此，根據蘋果團隊於微博上的回應稱：「這是軟體問題，而不是硬體問題，建議安裝最新 iOS 15.3 beta更新。」至於台灣市場情況，國內經銷商透露，目前不管是維修或是門市都未見到此情況，可能是只出現中國的特殊情形。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-25 13:51:43
近期中國部分地區的iPhone 13用戶紛紛表示，自己手機出現粉屏問題。且根據陸媒報導，此種情況在國外也有發生，且在換了新機後，還是可能持續遇到同樣問題。此外，也有iPhone 12用戶表示，在拍照時也發生螢幕轉為粉紅色，只能重新啟動才來還原。對此，蘋果團隊表示，這是軟體問題，而不是硬體問題，建議用戶安裝最新 iOS 15.3 beta更新。不過截至目前為止，iOS 15.3 RC並未提及粉屏Bug的修復。
3C 達人廖阿輝指出，目前看來粉屏的情形只在中國部份地區的部分用戶上發生，在國內或其他區域目前沒看到此種情況，可能是面板供應商不同所發生的顏色差異；如果消費者遇到此情況，可以先試著更新，若是剛買的情況下，則可向廠商申請退換貨。
蘋果經銷商STUDIO A也向《NOWnews今日新聞》透露，目前該情況只在中國地區有看到，在國內不管是維修或是門市都沒聽到此類型訊息；若消費者遇到此情形，建議先回到維修中心，交由專業的工程師處理。