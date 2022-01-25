特企／米其林餐盤推薦　蟹懷石月夜岩別館打造「極懷石」

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本社為日本建設公司的月夜岩，對於裝潢向來講究不馬虎，別館沿襲一貫的內斂氛圍，外觀以大片落地的木片格柵營造隱世獨立風情，內部兩間包廂分別能容納6-8名客人，亦可視需求區隔或打通，最多容納20人的小型宴席也不成問題。此外，為了提升隱私感，別館特別著重於隔音效果的提升，讓三五好友把酒言歡更能盡興。
月夜岩打破秋冬才能品蟹的迷思，每周定期空運活體螃蟹來台，由廚藝精湛的料理人細心處理，或烤或炸或蒸變化出多種吃法，為求鮮度於客人入座後現行製作，直到送入口中的那刻都能感受到螃蟹的鮮甜肥嫩。
活體蟹懷石料理套餐價位由3600元至10000元，包含每季不同的季節活體蟹懷石、同時享受鱈場蟹與松葉蟹的活蟹「極」懷石，或是鱈場蟹與伊勢龍蝦或A5和牛的奢華組合等，舉凡7200元活體鱈場蟹懷石套餐或以上等級套餐，皆由專業料理人於包廂內提供桌邊料理，自端上新鮮食材、剖蟹、烹調、去殼，到最後的裝盤上桌，優雅流暢的演出宛如欣賞了一場藝術舞台，讓人五感皆得到了滿足。
店家安心宣言
• 店內環境與服務人員的消毒管理
• 採取完全預約制，落實實名制
• 全店為個室包廂，保護隱私守護衛生，不與其他客人接觸。包廂內用餐如需要也可另外提供塑膠隔板
• 本店每個包廂於午餐／晚餐，每個時段僅招待一組客人，不會進行翻桌。並於用餐完畢後以酒精確實將桌椅消毒
月夜岩蟹懷石
電話：02-2585-9221
地址：台北市中山區雙城街25巷9號
營業時間：週一~週六11:30~14:00、18:00~22:30，週日公休
官網：tsukiyoiwa.com