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特企／米其林餐盤推薦　蟹懷石月夜岩別館打造「極懷石」

▲坐落於中山區雙城街的蟹懷石月夜岩，有著全台唯一活體蟹懷石料理。（圖／資料照片）
▲坐落於中山區雙城街的蟹懷石月夜岩，有著全台唯一活體蟹懷石料理。（圖／資料照片）

本報訊

2022-01-25 14:22:57

坐落於中山區雙城街的蟹懷石月夜岩，做為全台唯一活體蟹懷石料理，以自豪的食材鮮度與出眾的料理技術，自2019年開業僅兩年時間便獲得米其林餐盤推薦，是不少餐飲業界人士看好有望摘星的強力候補。

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店面為和風建築設計低調且隱密度高，內裝採木質溫款沉穩的風格，許多政商名流皆為座上嘉賓。全店為獨立包廂空間，不僅保有隱私更能維持個人空間，於需保持社交距離的時期讓人更為安心，因此訂位的詢問度向來居高不下。為讓更多顧客有機會一嘗蟹懷石料理，月夜岩已承租原址隔壁一樓店面打造為別館，預計將於今（2022）年2月下旬開幕。

本社為日本建設公司的月夜岩，對於裝潢向來講究不馬虎，別館沿襲一貫的內斂氛圍，外觀以大片落地的木片格柵營造隱世獨立風情，內部兩間包廂分別能容納6-8名客人，亦可視需求區隔或打通，最多容納20人的小型宴席也不成問題。此外，為了提升隱私感，別館特別著重於隔音效果的提升，讓三五好友把酒言歡更能盡興。

月夜岩打破秋冬才能品蟹的迷思，每周定期空運活體螃蟹來台，由廚藝精湛的料理人細心處理，或烤或炸或蒸變化出多種吃法，為求鮮度於客人入座後現行製作，直到送入口中的那刻都能感受到螃蟹的鮮甜肥嫩。

活體蟹懷石料理套餐價位由3600元至10000元，包含每季不同的季節活體蟹懷石、同時享受鱈場蟹與松葉蟹的活蟹「極」懷石，或是鱈場蟹與伊勢龍蝦或A5和牛的奢華組合等，舉凡7200元活體鱈場蟹懷石套餐或以上等級套餐，皆由專業料理人於包廂內提供桌邊料理，自端上新鮮食材、剖蟹、烹調、去殼，到最後的裝盤上桌，優雅流暢的演出宛如欣賞了一場藝術舞台，讓人五感皆得到了滿足。

店家安心宣言

• 店內環境與服務人員的消毒管理

• 採取完全預約制，落實實名制

• 全店為個室包廂，保護隱私守護衛生，不與其他客人接觸。包廂內用餐如需要也可另外提供塑膠隔板

• 本店每個包廂於午餐／晚餐，每個時段僅招待一組客人，不會進行翻桌。並於用餐完畢後以酒精確實將桌椅消毒

月夜岩蟹懷石

電話：02-2585-9221

地址：台北市中山區雙城街25巷9號

營業時間：週一~週六11:30~14:00、18:00~22:30，週日公休

官網：tsukiyoiwa.com

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