石牌建案攜手臺灣蔦屋「龍霖初心」打造最美書香社區

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樓層地上15層、地下3層的龍霖初心，除了擁有少見的大基地空間，在612坪基地面積當中，更規劃超過300坪的豪奢綠意中庭，讓住戶不用出門即享用大片綠地。除此之外，龍霖初心總戶數82戶的規劃中，分為1至4房格局，坪數介於20至48坪之間，完美兼顧單身貴族、小家庭乃至大家庭等族群的購屋需求。
在新建案公設比虛坪偏高，而龍霖初心為新制建照，雨遮不計坪也不計價，在高坪效標準下，給了住戶最實質的坪數優惠。同時，龍霖初心在平面規劃上也深具優勢，且採外柱規劃，讓消費者所使用的坪數空間都是最真實的。
再者龍霖初心擁有豐富公設設施，且為優質純住宅社區，無店面規劃，亦是區域內首發臺灣蔦屋選冊社區的建案，社區閱覽室每季會依照住戶閱讀習性與需求，定期與蔦屋合作量身選書，讓居民在自己家中就能感受到國際知名書店的薰陶。
除此之外，龍霖初心更是士林區少見的有取得「黃金級」綠建築標章認可的建案，除能降低4成對生態影響，更能達到20％省電、30％省水的目標，是能與地球環境共存的新生代住宅。在建築結構上，龍霖初心通過第三方公證單位認證，具有SGS建物生產履歷，以確保建築物生命週期的每個重要環節，都符合消費者的最在意的品質與安全需求。
最值得一提的是就是它得天獨厚的環境。石牌路為北投含金量最高的一條路，以捷運石牌站為中心，短短２公里的路段，擁有５大生活機能，匯集了石牌、天母兩大知名商圈，更有著榮總、振興兩大醫療權威機構，學區為天母國小、石牌國中滿額明星學區。龍霖初心就位於石牌路，距離榮總僅步行3分鐘，與天母西路商圈，車程亦在5分鐘左右，可說是匯聚石牌路所有生活機能於一身，對於喜愛寧靜悠閒生活的客群，位處於靜巷內的純住宅區，更為購屋的選項之一，享有都會區難有的靜謐，並能享受到該有的生活機能，可說是追求「大隱於市」的住戶首選。