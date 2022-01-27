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石牌建案攜手臺灣蔦屋「龍霖初心」打造最美書香社區

▲「龍霖初心」基地面積共達612坪，其中更有超過300坪為的庭園綠地，有著北市天母、石牌一帶少見的大基地面積，更是罕見的建案。（圖／記者賴志昶）
▲「龍霖初心」基地面積共達612坪，其中更有超過300坪為的庭園綠地，有著北市天母、石牌一帶少見的大基地面積，更是罕見的建案。（圖／記者賴志昶）

生活中心/綜合報導

2022-01-27 11:00:00

位於士林與北投交界處的北投士林科技園區，近年來受環狀線北環段等利多議題帶動，吸引眾多建商插旗推案，進而帶動區域房市發展。距離北士科車程約10分鐘的石牌商圈，近期新建案「龍霖初心」引起注意，它基地面積共達612坪，為天母、石牌一帶少見的大基地建案，與有著「全球最美書店」稱號的”臺灣蔦屋”為社冊規劃選冊，深具書香氣息，受到周邊台北榮總、振興醫院等醫療體系人員青睞，在市場創造不少話題。

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在含金量極高的北士科持續創造話題後，近年來不少人把目光看向緊鄰該園區的石牌。走進石牌一帶，除了與天母共享都會區難有的大綠地資源，最令人稱羨的就是醫療資源之豐富。在近年來一地難求的情況下，天母周邊已少有新案，而龍霖初心不僅是異軍突起，更是士林北投罕見的大基地建案，未推出即引起消費者關注。

樓層地上15層、地下3層的龍霖初心，除了擁有少見的大基地空間，在612坪基地面積當中，更規劃超過300坪的豪奢綠意中庭，讓住戶不用出門即享用大片綠地。除此之外，龍霖初心總戶數82戶的規劃中，分為1至4房格局，坪數介於20至48坪之間，完美兼顧單身貴族、小家庭乃至大家庭等族群的購屋需求。

▲龍霖初心在平面規劃上也深具優勢，且採外柱規劃，讓消費者所使用的坪數空間都是最真實的。（圖／品牌提供）
▲「蔦屋書店X龍霖初心」是北投區首發臺灣蔦屋選冊社區。（圖／資料照片）
在新建案公設比虛坪偏高，而龍霖初心為新制建照，雨遮不計坪也不計價，在高坪效標準下，給了住戶最實質的坪數優惠。同時，龍霖初心在平面規劃上也深具優勢，且採外柱規劃，讓消費者所使用的坪數空間都是最真實的。

再者龍霖初心擁有豐富公設設施，且為優質純住宅社區，無店面規劃，亦是區域內首發臺灣蔦屋選冊社區的建案，社區閱覽室每季會依照住戶閱讀習性與需求，定期與蔦屋合作量身選書，讓居民在自己家中就能感受到國際知名書店的薰陶。

▲龍霖初心是士林區少見的有取得「黃金級」綠建築標章認可的建案。（圖／品牌提供）
▲未來龍霖初心住戶都會取得SGS單位認證的建物生產履歷。（圖／資料照片）
除此之外，龍霖初心更是士林區少見的有取得「黃金級」綠建築標章認可的建案，除能降低4成對生態影響，更能達到20％省電、30％省水的目標，是能與地球環境共存的新生代住宅。在建築結構上，龍霖初心通過第三方公證單位認證，具有SGS建物生產履歷，以確保建築物生命週期的每個重要環節，都符合消費者的最在意的品質與安全需求。

▲石牌路為北投含金量最高的一條路，以捷運石牌站為中心，短短２公里的路段，擁有５大生活機能。（圖／品牌提供）
▲石牌路為北投含金量最高的一條路，以捷運石牌站為中心，短短２公里的路段，擁有５大生活機能。（圖／品牌提供）
最值得一提的是就是它得天獨厚的環境。石牌路為北投含金量最高的一條路，以捷運石牌站為中心，短短２公里的路段，擁有５大生活機能，匯集了石牌、天母兩大知名商圈，更有著榮總、振興兩大醫療權威機構，學區為天母國小、石牌國中滿額明星學區。龍霖初心就位於石牌路，距離榮總僅步行3分鐘，與天母西路商圈，車程亦在5分鐘左右，可說是匯聚石牌路所有生活機能於一身，對於喜愛寧靜悠閒生活的客群，位處於靜巷內的純住宅區，更為購屋的選項之一，享有都會區難有的靜謐，並能享受到該有的生活機能，可說是追求「大隱於市」的住戶首選。

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