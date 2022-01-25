維持二級警戒！將公布過年指引 陳時中：簡單事情認真做
中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布新增13例本土確診個案，連續兩天新增本土個案維持10來例，相較於之前一度暴增80幾人、50幾人，疫情似乎相對比較穩定。但指揮官陳時中也強調不能掉以輕心，到2月7日前將維持防疫二級警戒。至於比較詳細的過年春節指引，陳時中表示會在這兩天公布，但仍會是比較原則性的內容，呼籲民眾「簡單事情認真做」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 15:04:50
其實指揮中心昨天公佈維持二級防疫警戒時，就有提供滿多具體的指引，包括維持加嚴之戴口罩規定，除少數例外情形，外出全程佩戴口罩；高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班禁止飲食；賣場、超市、市場加強人流管制，不開放試吃；餐廳、營業場所及公共場域應嚴格遵守實聯制等等。
而今天有媒體在記者會上詢問，是否會針對農曆春節過年期間，再公布一份年假指引，陳時中則肯定回覆，正在研議中，這兩天就會有方案出來讓大家知道。
不過陳時中也補充，所謂過年指引會是比較原則性的內容，大致上仍是提醒民眾盡量避免前往人潮擁擠的地方，在公共場所快去快回，在外面吃飯也不要逗留太久，勤洗手，戴好口罩等等。陳時中強調，「簡單的事情認真做」，就是全民做好防疫的最大原則。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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