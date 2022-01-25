港湖女神高嘉瑜遭暴打　新北檢起訴家暴男友林秉樞

民進黨立委高嘉瑜家暴案，新北地檢署去年底曾兩度傳喚高嘉瑜到案，確認她要對男友林秉樞提出8大罪狀後，檢方趕在過年前、林秉樞押期屆滿前，今（25）日傍晚依傷害、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等8大罪全部起訴。
記者潘千詩／新北報導
2022-01-25 17:29:38｜2022-01-25 17:42:13
回顧整起事件，去（2021）年11月30日，媒體披露高嘉瑜曾在11月11日至13日間，被林秉樞拘禁在板橋馥都飯店，不僅被施暴、拍下19秒逼供片還寫下脅迫書，媒體也提及，林秉樞手上握有性私密影片。
檢警當晚即傳喚高嘉瑜到案說明，深夜持搜索票拘提林秉樞到案、查扣相關證物，檢方複訊後，以涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，聲押禁見獲准。
隨後，媒體再報，有目擊者爆料，羈押中的林秉樞在律見室聽到其他人討論自己，林當場大吼「林秉樞就是我本人」、「你知道高嘉瑜拿了我400萬，還有一個勞力士，我還介紹人脈給她」，情緒非常激動。該段爆料，高陣營再追加告發誹謗。
據媒體報導，林秉樞將自己與政商名流的對話錄音檔、LINE截圖、與至少13名女子拍下性私密影片，其中包含高嘉瑜，另透過「備用豆腐頭」轉到2張記憶卡，也有計畫的將私密資料上傳雲端，只是記憶卡內私密檔案幾乎被刪掉，雲端密碼交代不清楚，檢方無法登入，為防止私密影片外流，加上他有多次施暴紀錄，預計檢方起訴後，應會請求法院繼續羈押。