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經典麵包之王原來是？百吃不膩搭什麼都對

▲菠蘿麵包甜甜酥酥的外皮搭配柔軟麵包體，口感層次豐富。（圖／統一麵包提供）
▲菠蘿麵包甜甜酥酥的外皮搭配柔軟麵包體，口感層次豐富。（圖／統一麵包提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-25 16:00:00

一提到喜歡的麵包，懂吃的台灣人都會投給菠蘿麵包，甜甜酥酥的外皮搭配柔軟麵包體，口感層次豐富，即使沒有包裹內餡，還是讓人一口接著一口。不過想吃到經典的菠蘿麵包，也要找對專家，小編這次就要教大家聰明挑，開心吃，身為專業吃貨的你可不能錯過啊！

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▲想吃到最經典的菠蘿麵包，當然首選統一麵包「菱格香菠蘿」啦！（圖／統一麵包提供）
▲想吃到最經典的菠蘿麵包，當然首選統一麵包「菱格香菠蘿」啦！（圖／統一麵包提供）
說到麵包的專家，那就不能錯過以美味陪伴大家走過40餘年的統一麵包，因此想吃到最經典的菠蘿麵包，當然首選統一麵包的「菱格香菠蘿」啦！其美味的秘訣在於用料講究不馬虎，再加上麵包師傅們的用心製作，烘烤過後的麵包體仍然是細緻綿密、口感柔軟，而身為靈魂角色的菠蘿外皮，是由麵包師傅們仔細地刷上了蛋液，才能呈現金黃色澤並富含濃郁蛋香。外酥內軟Q的美妙搭配，讓你每咬一口都是享受，忍不住想要一顆接著一顆！

解饞好朋友的3種搭配吃法

小編特別整理出菱格香菠蘿的3種搭配吃法，配上不同的飲品，無時無刻都能品嘗到不同的美味，讓台灣人心中的這款不敗經典，成為你的嘴饞好朋友，度過每個肚子餓餓的時刻。

▲就用菱格香菠蘿搭配美式咖啡開啟美好的一天吧！（圖／統一麵包提供）
▲就用菱格香菠蘿搭配美式咖啡開啟美好的一天吧！（圖／統一麵包提供）
早餐好朋友：菱格香菠蘿X美式咖啡

早餐是最重要的一餐，打開一天就用菱格香菠蘿搭配美式咖啡吧！光聞到散發濃郁蛋香和奶香的菱格香菠蘿，就讓人迫不及待咬下一口，純粹的咖啡香更能襯托出麵包的美好滋味。厚實的菠蘿外皮，不只口感層次豐富，更讓早餐充滿飽足感，一早就能有好心情。

▲下午茶菱格香菠蘿搭配紅茶時讓人充滿了幸福感。（圖／統一麵包提供）
▲下午茶菱格香菠蘿搭配紅茶時讓人充滿了幸福感。（圖／統一麵包提供）
午茶好朋友：菱格香菠蘿X無糖紅茶

下午茶不用再苦苦等外送，只要替自己泡杯紅茶，再拿出菱格香菠蘿就能開動啦！菠蘿外皮的濃郁蛋香在嘴裡散開，接著就是內層的柔軟麵包體，一次咬下就能吃到兩者截然不同的口感，越嚼越有香氣，最後在嘴裡美妙融合，尤其當一口菠蘿麵包接著一口紅茶時，茶的清香遇上麵包的香甜，兩者結合後讓整體味道變得柔和，就像下午洒落的陽光般，讓人充滿了幸福感。

▲菱格香菠蘿是追劇不可或缺的好夥伴。（圖／統一麵包提供）
▲菱格香菠蘿是追劇不可或缺的好夥伴。（圖／統一麵包提供）
追劇好朋友：菱格香菠蘿X無糖豆漿或牛奶

追劇追到肚子餓得咕嚕咕嚕，又捨不得放下遙控器，這時候來顆菱格香菠蘿就對啦！烤得金黃的菠蘿外皮搭上綿密軟Q的麵包體，再搭配上無糖豆漿或牛奶，麵包的奶香加上豆奶香，兩者和諧的口味，讓空虛寂寞冷的胃被溫暖擁抱，真的是追劇不可或缺的好夥伴啊。

統一麵包推出感謝有您限時優惠活動！相揪手刀購買

為了感謝廣大包粉一直以來的支持和陪伴，即日起到2月6日推出「統一麵包感謝有您」系列活動，只要在活動期間的每週五、六、日「買菱格香菠蘿加10元就多一件」，讓生活中每個時刻，都有經典美味陪著我們一起走過。

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