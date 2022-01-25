市府函送敬老金條例無效 議員暫擱預算嗆「混蛋柯文哲」
台北市議會近日來連續數日針對台北市政府111年度的總預算案，針對其中各局處的細部項目進行政黨協商。不過昨（24）日下午協商才順利落幕，準備在今日予以大會核准，不過北市府卻在昨日下午下班前，將《重陽敬老金致送自治條例》函告無效的公文送往行政院。此舉也惹毛議會各黨團，認為北市府私下搞小動作，等到總預算經過政黨協商同意後，才將公文函送行政院，也讓國民黨議員王浩怒嗆台北市長柯文哲「混蛋」，議長陳錦祥也裁示提前散會，擱置市府總預算案。
記者丁上程／台北報導
2022-01-25 15:32:10｜2022-01-25 15:35:45
王浩表示，議會的三黨以及各個派別的議員們，歷經長達六天的政黨協商後，終於把總預算案協商完畢並且即將順利通過，「不過今天早上有行政院的朋友打給我，說我們『做白工了』。」王浩說，原因在於昨日下班前，柯文哲悄悄發文給行政院，要求不予核備《重陽敬老金致送自治條例》，這也是台北市議會57年來首例。
王浩強調，政黨協商這六天內，議會的資深及年輕議員，還有各個局處官員，都很盡心盡力想把北市預算給處理到最好，「但獨獨這個混蛋柯文哲，自己不做好事。」王浩氣憤表示，所以現在他提議散會，今天所有預算完全不給通過。
對此負責主持會議的台北市議會議長陳錦祥也表示，當議會同仁忙碌於政黨協商時，柯文哲趁機就發函給行政院，「我想今天就散會，等他解釋清楚我們再繼續開」並直接宣布散會。
北市府發言人陳智菡表示，北市府原本就決定函報內政部該法案抵觸地方制度法、財政纪律法、財政收支劃分法之效力，市長在覆議案表決當天即已召開記者會向大眾說明，也向議會表示本府立場。陳智菡強調，經歷六天的政黨協商，感謝議會辛苦維護市民權益，本府亦會依照議會決議執行總預算，為免影響市政運作，本府會再努力向議會說明溝通。