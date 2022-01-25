全民瘋健身　城市科大攜手路易莎培育人才

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因應「健身新勢力」崛起，臺北城市科技大學休閒事業系主任陳寅全近年有系統導入「體適能」、「健康管理」、「體重控制與體型雕塑」等專業課程，給學生們具備健身產業技能，同時亦希望學生未來能從事私人教練，挑戰更高薪資，融入「實用營養學」、「消費者行為」、「顧客管理與經營」等務實致用的課程內容，同時於在學期間輔導學生通過體適能健身C級指導員證照，不少校友任職教練，把關民眾的健康。
為讓學生在學期間能貼近企業人才的需求，城市科大休閒系與市民運動中心或連鎖健身中心產學合作，協助學生到企業實習，最近路易莎咖啡跨足健身房推出新品牌Self Room引發話題，雙方共同攜手合作育才，其中，休閒系生許致豪的健身資歷有4年，在學校學習的專業能力受到企業肯定，通過面試後在Self Room實習，從事櫃檯、接待、巡場指導學員使用健身器材等工作。
許致豪表示，他從高中時迷上健身，剛開始是希望能讓自己身體的線條變美，勤練半年後有了初步的成效，讓他很有成就感，現在每天至少都要練一個半小時，工作與課業的興趣一致，激發出學習動力，尤其進入企業實習，也打開他的視野，讓他更有努力的目標，也有機會接觸管理職能，他希望自己來來能成為全方位的教練，現在自己變健康以後，更期許能將健康的概念貢獻社會。