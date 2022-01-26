無尊遇員工作法渡化穢氣　做完「身體真的變輕了」

當明星老闆遇到天兵員工！衛視中文台《一袋女王》日前邀請甄莉、羅巧倫、佩佩、無尊及阿松上節目，分享當老闆時遇到員工的種種誇張怪事。無尊當老闆之後發現怪事無奇不有，有人要特別應徵當他員工竟只是要渡化圍繞在他身邊「好兄弟」？！還有員工因為衛生習慣不佳，用烘手機烘濕臭球鞋，搞得百貨公司全層臭氣沖天，天兵舉動讓吳尊還得道歉，花7000元賠償烘手機。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-26 02:00:00
無尊說手搖飲料店開幕前曾經面試一位員工，對方面試時說很喜歡看無尊的節目，特別是靈異節目，所以除了來上班之外，還想要來渡化他，對方接著無尊說從電視上就可以感受到他身上的穢氣，還有很多「好兄弟」跟在他身邊，無尊以為對方是開玩笑的沒想太多。後來到了飲料店開幕那天，大家忙著開幕活動的準備，只見那位員工眼神詭異緊盯著無尊說要幫他作個法，因為他身後跟了太多「好兄弟」，要幫祂們超渡一下，無尊心想等下活動開始人會很多，想說就在廚房弄一弄就好，但對方很堅持要在外面有陽光的地方作法，無尊不好意思拒絕，就配合對方，接下來只見他開始捏起手印邊念起咒語，之後還把手放在無尊的頭上繼續唸咒，因為店外開始人潮聚集加上開幕時間快到，無尊就用該準備開幕活動的藉口離開現場，對方竟然一雙眼睛死盯著自己不放，猶如身後跟著些什麼，無尊這才覺得對方有點怪怪的。後來那位員工做了一個多月後就離職，離職的時候還對加盟主說「緣分已盡」，無尊說雖然對方有點怪怪的，但處理過後確覺得身體有變輕一點，讓曾國城聽完認真的說：「他搞不好是你的貴人喔！」
員工不只有貴人也有害無尊得賠7000元的天兵。話說無尊之前開手機包膜店進駐到百貨公司設櫃，派駐的員工不只三不五時遲到被百貨公司罰款，有段時間常下雨，這位員工鞋子濕了不弄乾，老是穿同一雙鞋上班，而那雙鞋不僅是盜版鞋還明顯就是不透氣的鞋，導致如果有客人蹲下挑選比較下層的手機殼或是膜的時候，就會聞到惡臭，身為老闆的無尊看不下去，花費近萬元買了一雙跟他腳上一模一樣，卻是正版名牌球鞋送他。過了一陣子無尊發現那個員工還是穿同雙又濕又臭的盜版鞋，不好意思直接問他本人的無尊，只好偷偷問他女朋友，女友才透露男友為了繳給百貨公司遲到罰款，只好把那雙鞋賣了，無尊聽了也只能摸摸鼻子裝沒事。有次終於出事了，原來有天下大雨，那位員工的鞋子異常的濕，這次他終於想處理，但是他鞋子沒有先擦過，也沒有在鞋子裡塞報紙，一雙鞋直接塞滿百貨公司廁所外的烘手機，想把鞋子早點弄乾。結果這個天兵舉動，導致廁所甚至整個樓層都是那位員工的超級腳臭味，烘手機也因為熱氣無法排出整台報廢，讓百貨公司樓管氣得當下打電話跟無尊抱怨，也要他賠償烘子機損壞的7000元賠償費，讓大家直呼光聽就覺得好像聞到臭味了。
本集精彩內容將在1月26日（三）晚上11點衛視中文台播出。（編輯：楊穎軒）