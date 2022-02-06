NBA／Curry狀態近9季以來最差　多項數據持續下探

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這些高階數據在計算時考慮到了Curry在場上對於勇士進攻的巨大影響力，以及他最為一名大量三分出手的球員，對實際分數的加乘。如果我們只看基礎命中率，更可以感受到Curry目前的低潮對他自己來說也是「現象級」的。
在上一場13投1中的淒慘表現下，他的三分球命中率已經跌落到37.6%，而除了2019-20那因傷只打5場的賽季之外，他生涯的這項數據從未低於4成。兩分球命中率只剩下48.4%，這也是他在2012-13賽季爆發後的新低。
Curry今年開季時的表現本來被看好是MVP的最有利競爭者，他前20場比賽，場均27.8分5.7籃板6.6助攻1.8抄截，命中率45.2%，三分命中率41.2%，不是他最好的表現，但已經足夠出色。
在12月隨著打破三分總數紀錄帶來的壓力，以及各隊對於他的針對性防守，他在該月份的12場比賽，命中率滑落到40.4%，三分球命中率只勝37.4%；但場均還是有27.6分4.7籃板4.7助攻1.2抄截。
但一月以來，他在11場比賽中場均只有20.8分5.4籃板7.2助攻1抄截，總命中率和三分命中率進一步的跌到35.9%和29.9%。這也很大的影響到了勇士的進攻，從前6周的聯盟第2，到本月的倒數第3。
隨著Klay Thompson的回歸，以及在2019年後新加入的成員慢慢找到自己的定位，勇士這一季被認為有衝出西區的機會，他們的團隊防守以及冠軍經驗和其他球隊相比都是擁有優勢的。
然而Curry才是這支球隊的靈魂人物，勇士無論是在什麼情況之下，上限都是由這位兩屆MVP、史上最佳射手所決定的。灣區然仍在等待著他們船長把這艘船撥亂反正。