是你？全家、711各開出2千萬發票 最低消費不到4元中獎
110年11-12月發票今（25）日開獎，其中711統一超商開出2張千萬發票、1張200萬特獎，全家也開出2張千萬發票，另外，萊爾富和全聯相同，都各開出1張千萬發票與200萬特獎。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 16:55:48｜2022-01-25 17:17:58
7-11統計有2位消費者獲得千萬大獎，1人在桃園市中壢區北原門市購買59元的零食與生理用品；另1人在台北市信義區宏泰門市購買28元的礦泉水，還有1位獲得2百萬特獎在嘉義縣布袋鎮新塭門市購買共300元的民生用品。
有消費者在全家新營國道北店購買茶葉蛋、關東煮、零食、咖啡等，紅利折抵後，花費4元就幸運中千萬大獎；另1名消費者於高雄覺禮店購買夯蕃薯、豆漿，花費60元，也幸運獲得千萬。
全聯福利中心的1000萬大獎在林內中正門市開出，200萬特獎則在南投草屯開出；萊爾富苗縣車亭店開出千萬大獎，新竹竹群店則開出200萬特獎。
另外，711有4位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在南投縣草屯鎮龍星門市購買共94元的飲料；1人在嘉義市西區嘉驛門市購買15元的鮮食；1人在台中市南屯區墩富門市購買150元的民生用品；還有1名得主則於台北市內湖區見晴門市購買共63元的飲料與飯糰。（編輯：孫唯容）