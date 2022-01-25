全國首創癌症公共藝術「希望絲帶」進駐屏東

為響應全球世界癌症日，屏東縣政府 25 日與癌症希望基金會攜手，結合藝術家眼球先生創意，創全國之先於屏東大鵬灣國家風景區濱灣公園，打造 11 座高達 180 公分 代表不同癌症、顏色繽紛的「希望絲帶」公仔公共藝術，圓潤的線條、可愛的造型，全台首座以癌症宣導為主題的「希望絲帶」公仔公共藝術，成為 2022 年台灣響應世界癌症日的獨特亮點。

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▲「希望絲帶」公共藝術正式揭幕，屏東縣長潘孟安、衛生福利部國民健康署代表、癌症希望基金會董事王正旭、希望絲帶公仔創作者眼球先生、醫療院所長官及病友代表等一同出席。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 25）

「希望絲帶」公共藝術正式揭幕，屏東縣長潘孟安、衛生福利部國民健康署代表、癌症希望基金會董事王正旭、希望絲帶公仔創作者眼球先生、醫療院所長官及病友代表等一同出席，揭幕儀式中，潘孟安及貴賓們手持的「希望絲帶」迷你公仔上，揭示了防癌六大行動以呼籲民眾在生活中力行健康管理。

潘孟安表示，為打造突破傳統、讓世界看見的癌症防治活動，縣府攜手癌症希望基金會，並邀請跨界藝術家眼球先生規劃製作「希望絲帶」公仔公共藝術，盼透過藝術的療癒力量打破同溫層，於國際級觀光景點發聲，降低接觸癌症資訊門檻，讓民眾在輕鬆氛圍中接收癌症防治資訊。

衛生局表示，為響應世界癌症日，今年縣府與癌症希望基金會攜手，結合了「癌症」與「藝術」，運用國際間代表不同癌症的各色絲帶以及藝術家眼球先生的創意作品，打造獨一無二的「希望絲帶」公仔公共藝術，「台灣藝起來」的宣導口號，暗喻了「藝術」與「一起」的雙關語意義。

▲眼球先生對於創作理念代表各癌別的絲帶與自身原創角色「想太多」結合，背後刻上癌友正能量鼓勵永久存留於大鵬。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 25）