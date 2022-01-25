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立院協商又吵成一團　促轉會預算跳過最後審

▲立法院今下午持續協商總預算，但因促轉會部分吵成，最後保留到最後處理。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立法院今下午持續協商總預算，但因促轉會部分吵成，最後保留到最後處理。（圖／翻攝自國會頻道）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-25 17:26:15

立法院今（25）日下午持續協商111年度總預算，但國民黨針對促轉會是否因蔡英文總統前往經國七海園區而發函要求道歉，以及是否公布台南市長黃偉哲、駐日代表謝長廷是否為線民，吵成一團。民進黨立院黨團總召柯建銘趕緊說「不要吵，等下跑掉了，危險、危險」；最後促轉會預算先跳過，改協商其他單位預算。

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國民黨立委曾銘宗說，昨天促轉會有很多沒回答，包括謝長廷、黃偉哲是不是線民？不是的話就澄清。因為經過訪談與調查，卻不公布。國民黨立委葉毓蘭則說，轉型正義也應該要處理日據時期慰安婦、原住民的軍伕部分。

國民黨立委李德維指出，促轉會內部資料是否外洩？是否成為政黨內部政治鬥爭憑據？機關作為已導致現任立委政治生命終止。國民黨立院黨團總召費鴻泰則說，促轉會指蔣經國是威權，蔡英文前往經國七海園區，要不要發函要求道歉。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍說，歷史人物有功也有過，但蔣公銅像在金門不是威權象徵，是否有發文給各縣市政府要求拆除銅像？另外823砲戰，軍方在金門強取豪奪，也應該納入轉型正義調查項目。

促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會嚴守行政中立，嚴守執行過程中秘密，沒有外洩與政治用途。金門地區也適用涉及國家不法侵害人民權利，國軍這方面，條例若有擴增的話，當然會不排除。

葉虹靈表示，3年來透過新聞稿等，還原黨國體制時期的威權統治真相，如何造成人民侵害，77萬字在網路上還原歷史真相任務報告已經公開。而在有效任期不是揭露個案，是為了解體制運作，為長久台灣轉型正義法制化前置作業。

葉虹靈指出，威權象徵部分不同人不同角色，基於對歷史情感，對兩蔣有不同評價，不過促轉條例有規定，因此有發函給所有機關，跨不同黨派縣市有回報，感謝委員陳玉珍提出金門選項，另也跟桃園慈湖有聯繫也願意收銅像。

協商過程中，費鴻泰指出，促轉會是否發函要求蔡英文為前往經國七海園區道歉。葉虹靈僅回應，有提前提醒各界反省這段歷史重要性，這前提之下訊息傳達非常清楚，未來也可以補充。不過現場也已吵成一團。

另外柯建銘也與陳玉珍在針對戒嚴時間部分，雙方講話越講越大聲，費鴻泰指柯，怎麼對陳講話這麼大聲呢？這麼大聲就會立刻離開。最後，立法院長游錫堃宣布休息5分鐘，並把促轉會部分保留到後面協商。

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