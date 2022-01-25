立院協商又吵成一團　促轉會預算跳過最後審

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國民黨立委李德維指出，促轉會內部資料是否外洩？是否成為政黨內部政治鬥爭憑據？機關作為已導致現任立委政治生命終止。國民黨立院黨團總召費鴻泰則說，促轉會指蔣經國是威權，蔡英文前往經國七海園區，要不要發函要求道歉。
國民黨立院黨團書記長陳玉珍說，歷史人物有功也有過，但蔣公銅像在金門不是威權象徵，是否有發文給各縣市政府要求拆除銅像？另外823砲戰，軍方在金門強取豪奪，也應該納入轉型正義調查項目。
促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會嚴守行政中立，嚴守執行過程中秘密，沒有外洩與政治用途。金門地區也適用涉及國家不法侵害人民權利，國軍這方面，條例若有擴增的話，當然會不排除。
葉虹靈表示，3年來透過新聞稿等，還原黨國體制時期的威權統治真相，如何造成人民侵害，77萬字在網路上還原歷史真相任務報告已經公開。而在有效任期不是揭露個案，是為了解體制運作，為長久台灣轉型正義法制化前置作業。
葉虹靈指出，威權象徵部分不同人不同角色，基於對歷史情感，對兩蔣有不同評價，不過促轉條例有規定，因此有發函給所有機關，跨不同黨派縣市有回報，感謝委員陳玉珍提出金門選項，另也跟桃園慈湖有聯繫也願意收銅像。
協商過程中，費鴻泰指出，促轉會是否發函要求蔡英文為前往經國七海園區道歉。葉虹靈僅回應，有提前提醒各界反省這段歷史重要性，這前提之下訊息傳達非常清楚，未來也可以補充。不過現場也已吵成一團。
另外柯建銘也與陳玉珍在針對戒嚴時間部分，雙方講話越講越大聲，費鴻泰指柯，怎麼對陳講話這麼大聲呢？這麼大聲就會立刻離開。最後，立法院長游錫堃宣布休息5分鐘，並把促轉會部分保留到後面協商。