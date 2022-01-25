市府函送敬老金條例無效害預算卡關 黃珊珊急赴議會說明
台北市議會近日來針對北市府111年度總預算案，進行政黨協商。不過協商在昨（24）日下午才落幕，準備在今（25）日予以大會核准，不過北市府卻在昨日下班前，將《重陽敬老金致送自治條例》函告無效的公文送往行政院。此舉也惹毛議會各黨團，認為北市府私下搞小動作，因此暫時擱置預算案未逕付二讀。對此副市長黃珊珊今日下午也隨即趕赴議會說明，表示並非刻意選在這個時間點，絕對不是刻意或故意。
記者丁上程／台北報導
2022-01-25 18:16:08
黃珊珊表示，在去年12月22日議會否決市府針對敬老金自治條例的復議案後，北市府的態度就相當明顯，一定會函報內政部宣告無效，這個立場有一而再再而三地向議會表達。「我們能夠理解在政黨協商後的這一刻，公文突然發到議會來，引起議員們的不快，所以今天也盡量來跟議員們說明。」黃珊珊說，程序上來說絕對不是故意去突襲，而是公文流程上的巧合，也因此為了不影響總預算相關議程的進行，因此也希望能好好跟議會溝通。
至於公文流程的問題，黃珊珊也做出說明，表示負責該份公文相關的科長剛好適逢調職，所以可能沒有交代新任科長相關時程，而首長跟府會同仁也不知道，因為公文發出後，就是按照公文相關的流程在走的，「不是刻意也不是故意，也沒任何的設計，如果真的要設計不會設計成這樣。」