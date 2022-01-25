澳洲總理微信疑遭駭客入侵 騰訊：只是一場所有權糾紛
中澳關係惡化，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的微信（WeChat）公眾號於今年1月在未被通知的情況下遭人接管，並將其帳號名稱被改成「澳華新生活」，一名自稱中國商人的用戶表示自己「買下」該帳戶，但澳洲政界多猜測是遭駭客入侵，微信母公司騰訊則予以否認，稱沒有證據證明莫里森帳戶遭任何第三方入侵。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-25 19:31:31
根據英國《衛報》今（25）日報導，微信母公司騰訊指出，莫里森帳戶更名的背後是一場「所有權糾紛」，並表示該帳戶最初是由一名中國人個人註冊，隨後被轉移到當前的營運公司負責處理，騰訊表示帳戶轉移程序完全按照我們的平台規則，並強調會繼續調查此事，維護所有微信帳戶的安全。
不過根據《路透社》和《彭博社》報導，澳洲總理莫里森使用的微信公眾號疑似被強制遷移，並於2022年1月被改名為「澳華新生活」，澳洲議會的情報和安全聯合委員會主席、自由黨參議員詹姆斯（James Paterson）告訴媒體，莫里森團隊已經數月無法登錄該帳號。
針對莫里森微信公眾號問題，昨（24）日有記者提問指出「澳洲總理莫里森的微信公眾號疑遭駭客入侵一事，被認為是中國政府在對澳方進行干涉」，中國外交部發言人趙立堅則回應表示，「我不了解你說的微信公眾號有關情況， 建議你直接詢問澳洲總理莫里森及其公眾號運營團隊。所謂中國干涉純屬污衊抹黑，無稽之談。我們從不、也沒有興趣干涉他國。」