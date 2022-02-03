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看預售屋有眉角！價格百花齊放　注意「這三點」不吃虧

▲專家建議，這年頭購買預售屋最好多看多比較，也免市場價格混亂，當了冤大頭。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家建議，這年頭購買預售屋最好多看多比較，也免市場價格混亂，當了冤大頭。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-03 10:20:00

不少人會趁著農曆春節閒暇時期，到處逛逛預售屋，看看能不能夠在新的一年買到新房。不過政府從去年開始年祭出不少打炒房政策，尤其劍指預售屋市場，這時間適合入手預售屋嗎？房地產專家認為，目前確實不少重劃區的價格較亂，建議消費者春節看屋別太衝動，還是要多看多比較，才能找到適合自己的愛家。

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大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年以來房市表現大好，不少區域房價都來到高點，因此民眾在購屋時，要特別注意該區域除了資金拉抬之外，有沒有其他話題性加持，例如重大軌道建設、大型企業進駐，同時也要確認這些話題能否兌現，才能保證未來是否有增值空間。

郎美囡也提到，去年不少重劃區價格漲很兇，但在歷經近期打炒房措施後，價格波動較大，尤其是在法令通過之前，可能會有些區域出現投資客拋售潮，進而導致價格混亂；買方可以多看多比較，如果遇到入手價格較早的賣方，也能獲得較大的議價空間。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分享，目前由於政府打房等因素影響，有不少投資客急著脫手預售屋，因此造成市場價格較亂，區域價格可說是「百花齊放」，根據投資客入手價位不同，開價有高有低，消費者現在是否適合入手預售屋，重點還是要看自身需求。

徐佳馨建議，若是自住客，就要從自己家庭需求與工作出發，去選擇區位地段，價位上因為是自住，不求脫手獲利，如果負擔合理的話，可以選擇較高價位；若是換屋族，提早購入預售屋後，要注意交屋前這段時間的住所是否有規劃好，可用老屋售後回租的方式，先頂替交屋空窗期。

徐佳馨提醒，這時間點入手預售屋，不要買交屋工期拖太長的案子，畢竟時間拉得越久，市場風險就會更大；如果是選擇重劃區的預售屋，仍是要注意與市區的連結，畢竟重劃區生活機能普遍較差，但若是與舊市區的交通便利，就能使用到舊商圈的功能。

郎美囡也提醒，消費者若要春節購入預售屋，可以趁著冬季，看看室內的天花板、窗戶等地方是否有滲漏水，同時也可注意頂樓與地下室是否有積水，以了解新建案的施工狀況；此外由於預售屋的接待中心大多與基地位置不同，有些甚至距離相當遙遠，因此消費者看房時也要注意建案位置，了解環境與生活機能，同時看看周邊是否有嫌惡設施。

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