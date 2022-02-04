COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

確認沒調包？小灰貓長大變「黑白郎君」　網愣：是狐猴吧

▲法國一隻小灰貓長大後長相相差十萬八千里。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲法國一隻小灰貓長大後長相相差十萬八千里。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）

編輯中心/綜合報導

2022-02-04 14:00:00

確定養的是貓咪嗎？國外有一隻緬因貓最近在網路上爆紅，牠不僅身材高大，長相也很特殊，全身灰白色的毛髮配上黑色的臉蛋，讓許多人見到牠的第一印象都以為是「狐猴」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「利奇Richie」是一隻1歲多的緬因貓。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲「利奇Richie」是一隻1歲多的緬因貓。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
這隻極富特色的貓咪叫做「利奇Richie」，目前1歲多，與飼主一起住在法國。飼主表示剛飼養利奇的時候，當時只有4個月大的牠全身布滿深灰色的毛髮，看起來與一般貓咪無異。沒想到隨著年紀漸長，利奇耳朵附近的毛越來越長，而身上的毛髮逐漸區分成黑白兩色，小時候的深灰毛髮早已不見，再過了幾個月之後，除了臉部、耳朵以及四肢有黑毛以外，牠全身的毛都變成白灰色系，看起來就好像牠穿著一件連身的貂皮大衣！

▲利奇4個月大時，當時還是一隻小灰貓。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲利奇4個月大時，當時還是一隻小灰貓。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲漸漸地耳朵旁的毛髮越來越長。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲漸漸地耳朵旁的毛髮越來越長。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲身上也開始長出白色的毛。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲身上也開始長出白色的毛。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲然後就變成全身灰白色，只有臉部與四肢是黑色的！（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲然後就變成全身灰白色，只有臉部與四肢是黑色的！（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲披上斗篷後，看起來就像吸血鬼貓咪。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲披上斗篷後，看起來就像吸血鬼貓咪。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲由於牠的毛色太特殊，許多網友都以為牠是白頸狐猴。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲由於牠的毛色太特殊，許多網友都以為牠是白頸狐猴。（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲猛一看真的很像啊！（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
▲猛一看真的很像啊！（圖／IG帳號richie_the_mainecoon_）
由於利奇的長相實在太特殊，飼主特地為牠開設IG與TikTok帳號，果然吸引超過10萬多名粉絲追蹤牠的生活日常。雖然牠看起來相當特殊，不過因為牠屬於長毛貓，飼主必須每天為牠梳毛，並仔細檢查皮膚以確保牠的健康。許多網友看了牠的照片都忍不住驚呼：「乍看以為是白頸狐猴」、「這隻貓太酷了」、「牠有一種搖滾巨星的氣質」、「這隻貓是變種人嗎？」、「這是我看過長相最奇特的貓」現在一起來看一段牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀