確認沒調包？小灰貓長大變「黑白郎君」 網愣：是狐猴吧
確定養的是貓咪嗎？國外有一隻緬因貓最近在網路上爆紅，牠不僅身材高大，長相也很特殊，全身灰白色的毛髮配上黑色的臉蛋，讓許多人見到牠的第一印象都以為是「狐猴」！
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 14:00:00
這隻極富特色的貓咪叫做「利奇Richie」，目前1歲多，與飼主一起住在法國。飼主表示剛飼養利奇的時候，當時只有4個月大的牠全身布滿深灰色的毛髮，看起來與一般貓咪無異。沒想到隨著年紀漸長，利奇耳朵附近的毛越來越長，而身上的毛髮逐漸區分成黑白兩色，小時候的深灰毛髮早已不見，再過了幾個月之後，除了臉部、耳朵以及四肢有黑毛以外，牠全身的毛都變成白灰色系，看起來就好像牠穿著一件連身的貂皮大衣！
由於利奇的長相實在太特殊，飼主特地為牠開設IG與TikTok帳號，果然吸引超過10萬多名粉絲追蹤牠的生活日常。雖然牠看起來相當特殊，不過因為牠屬於長毛貓，飼主必須每天為牠梳毛，並仔細檢查皮膚以確保牠的健康。許多網友看了牠的照片都忍不住驚呼：「乍看以為是白頸狐猴」、「這隻貓太酷了」、「牠有一種搖滾巨星的氣質」、「這隻貓是變種人嗎？」、「這是我看過長相最奇特的貓」現在一起來看一段牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）