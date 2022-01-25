預算因勞保改革吵不停 游錫堃：3小時解決「我給你跪」
立法院今（25）晚持續協商111年度總預算，針對勞保年金改革部分，朝野又爭論不休。立法院長游錫堃說，如果再給3小時能夠解決勞保改革「我給你跪」；民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，請大家務實一點，不如他陪一下，他也躺在地上給人踢。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-25 20:23:43｜2022-01-25 20:30:14
總預算今晚7點再度協商，不過勞保年金改革部分討論30多分鐘。游錫堃指出，他建議協商要持續往下走，這問題很重大，不是主計長、勞動部長可以解決，這問題是政治家問題，必須要政治家處理，再逼也沒有辦法。
國民黨團書記長陳玉珍則說，軍公教奉獻30多年，有多少個30年？她在這邊也期許自己是政治家，難道民進黨執政無法解決這問題，她不在乎要不要跪、要不要躺在地上。
國民黨團總召費鴻泰表示，這題目是很重要題目，要給勞工朋友交代，年金改革國是會議講了也是跳票，軍公教被殺成這樣子，民進黨有沒有對軍公教道歉嗎？勞動部長一定要講出大方向，否則憑什麼當部長。
柯建銘指出，大家應該要務實一點，這房間沒有人有答案可以解決這問題。國民黨立委賴士葆則說，這裡面柯建銘是政治家，可以有答案。方向一定有。
國民黨立委蔣萬安指出，應該召開勞保年金改革國是會議，邀集專家學者、勞工團體代表來討論，否則部長每次回答都是持續努力，總要有進度。