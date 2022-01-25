被冒名恐嚇勒索一億現金　顏清標這次不忍了

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因聲名遠播，飽受冒名之苦，日前有朋友與他聯絡，指收到寄件者為大甲鎮瀾宮的信件，打開竟是要求「捐一億現金給媽祖，否則送慶記給您」，還署名「董事長顏清標」。氣得顏清標大罵，指有心人以拙劣手段影響廟的聲譽，要求朋友直接報案。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-25 20:49:43
中二立委補選結束後，候選人顏寬恒家族相關風波未息，近來顏清標的大甲鎮瀾宮董事長職位合法性受到質疑，還出現冒名恐嚇信，讓顏清標氣炸，晚間發出緊急聲明，呼籲民眾若收到類似信件，請勇敢報案、遏止歪風。
顏家幕僚表示，從小車禍到複雜紛爭，過去一直有人以顏清標之名嗆聲，顏家也多次呼籲，民眾遇到這種事可以打電話向沙鹿服務處查證，但這次直接冒大甲鎮瀾宮之名恐嚇，已經踩到董事長的底線。
幕僚指出，鎮瀾宮董監事改選在即，有心人士蠢蠢欲動、惡意中傷意圖影響選舉，已嚴重影響鎮瀾宮的信譽，「這樣的民主社會，還用如此拙劣的手段，要來影響廟的聲譽，並非大家樂見」。幕僚指這封恐嚇信沒頭沒尾，只用毛筆簡單書寫，「好在對方也是我們多年好友，收到信的第一時間與我們聯絡，才沒有讓惡徒得逞。」目前台中市警察局第五分局已受理報案。