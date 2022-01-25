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高雄港防疫！交通部長王國材視察高雄港應變中心

▲交通部長王國材視察高雄港中島商港區應變中心聽取港務公司及航港局防疫辦理現況與應變措施。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
▲交通部長王國材視察高雄港中島商港區應變中心聽取港務公司及航港局防疫辦理現況與應變措施。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-25 23:00:00

交通部部長王國材關心高雄港之邊境防疫管制作為，於今(25)日到高雄港中島商港區緊急應變中心，於聽取航港局與港務公司疫情應變作為報告後，隨即分別視察34、36號碼頭篩檢站，以及登船人員檢查站作業情形。

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▲交通部長王國材、高雄市政府秘書長郭添貴至高雄港34號碼頭應變中心聽取港務公司及航港局防疫辦理現況與應變措施。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
▲交通部長王國材、高雄市政府秘書長郭添貴至高雄港34號碼頭應變中心聽取港務公司及航港局防疫辦理現況與應變措施。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
交通部長王國材指示航港局、港務公司就「登船管制」、「交通船管理」及「現場人車進出及作業管理」等三面向，進行整體盤點強化措施，次長祁文中隨即督導航港局、港務公司立即落實執行，中島商港區篩檢站亦進一步擴大篩檢能量，由3區15條採檢線擴充為4區30線，累計篩檢數已達1萬6460人。

▲交通部長王國材視察高雄港區防疫措施及港區從業人員篩檢情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
▲交通部長王國材視察高雄港區防疫措施及港區從業人員篩檢情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)

針對部長王國材指示事項，航港局及港務公司隨即展開行動，執行以下五大防疫措施，1.航港局已於今(25)日正式實施登船管理強化措施，於高雄港36號、53號、122號、73號碼頭設置登船檢查站，所有登船人員須經航港局人員檢查業別身分、防護裝備符合規定，並完成登船登錄後，始得由港務公司人員帶領至碼頭舷梯登船。

2.所有登船人員下船後均需進行快篩，確認陰性後始得離開，航港局已協調高雄市衛生局調度12,000份快篩試劑，以及醫護專業人員，將自明(26)日起開始實施，確保登船人員防疫安全。

3.自26日起，港務公司人員將於各管制站檢查擬進入港區人員的篩檢情形，未完成第一次PCR篩檢或第二次篩檢逾期人員，將禁止進入港區，要求立即進行篩檢，違反規定之行為人及所屬公司除依法裁處外，港務公司並已將未配合篩檢人員名冊送交由警察及衛生機關協助後續通聯追蹤。

4.航港局已會同港務公司於今(25)向交通船業者宣導港區交通船強化防疫措施，要求交通船業者比照防疫計程車防疫標準，於接駁人員前、後確實執行清消，並依據搭載船舶風險，穿著充分防護裝備，並落實實名登錄。

5.船員入境規劃比照空運之長程國際航線，於入境後需先經PCR檢測為陰性始得入境；倘為陽性者，後送醫療院所治療處理部分，航港局將會同港務公司規劃於高雄港75號碼頭設置必要採檢及等候空間，儘速實施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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