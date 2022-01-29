專訪／JINJIN & ROCKY過年行程公開！孝順長輩不靠紅包

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2人聊到新年，也一起回顧2021年，JINJIN透露未完成清單，就是幫ASTRO寫主打歌，但可惜沒達成，希望2022年可以完成饒舌創作，「回顧去年，印象最深刻的是站在舞台上和大家面對面。睽違兩年在粉絲面前表演，我非常感動，每位粉絲的眼神我到現在都還記得。ROCKY去年沒有遺憾，表示：「坦白說，2021年我沒立下精細的目標，只想著過得健康又幸福就好，而實際上我也如願了。」現在就是珍惜子團的工作，「我真的很高興。儘管有些壓力，但成品讓我們相當滿意，所以籌備的那段期間都是美好的回憶」。
春節將至，JINJIN透露未出道時，過年都會跟家人、親戚回奶奶家圍爐，「我很懷念那時候。今年發了專輯，希望能帶給大眾一個幸福的年節。我會努力獻上一個溫暖的農曆年！」ROCKY也跟JINJIN一樣，全家人會跟奶奶拜年，吃完年夜飯後跟朋友見面、聊聊往事。
台灣人過年都會發紅包給長輩、後輩沾喜氣，動作亦意味著「孝順」，但JINJIN認為所謂的「孝順」並非只有建立在金錢上，「我認為基本最重要。經常主動打電話給爸媽，是我認為最好的孝順方式。而且爸媽喜歡看我發專輯後上電視宣傳，所以我以後也會繼續努力活動，讓爸媽開心。」ROCKY的孝道亦是如此，「應該是凡事盡心盡力吧。不是因為過年到了而特意為父母做什麼，我認為每天勤奮地打電話給爸媽，簡單地寒暄一下也好，這樣就是孝順」。
JINJIN & ROCKY的新歌〈Just Breath〉講述為不變的日常而感到疲累的現代人，帶來活力與悠閒，問及在何種狀況下，2人會特別感到受限制、不自由與心累？JINJIN解釋創作理念：「製作這張專輯的出發點，就是想將現在的情況恢復成以前那樣的心情。而且這首歌並不限於現在的情況，它可以多重解釋。內容講述的可以是煎熬痛苦的上班族，也可以是辛苦讀書的學生。」ROCKY則說：「那時我們一起看著窗外，大家都戴著口罩，當時也沒辦法辦實體活動跟AROHA（粉絲名）見面，這個情況讓我們浮現『好想喘一口氣』的念頭，於是這個想法就成了專輯的基礎。但願我們的音樂能讓大家覺得開心一點，進而產生力量度過這個情況。」
2位首次合作，從錄音到拍MV，都避免用文字、電話溝通，JINJIN堅持再忙也要面對面討論細節，過程中也未有意見不合與爭執，「『哥想要的話就這麼做吧』、『ROCKY想這樣的話就這麼做吧』、『先做做看再說吧』，比較多是這樣的狀況」，ROCKY說：「我們一直都很尊重對方的想法。只要提出一個點子，就會以正向的態度去評估，勇於接受挑戰，不斷嘗試創造出新的東西。雖然我們兩人很鬧，但還是要拿出實力做出好歌。」
訪問最後，他們提出6個《Restore》必聽的優點及原因，JINJIN說：「1.『快樂』 無論是舞蹈、造型和整體概念，我們都是以快樂的心情去做的。2.『品質』 這是JINJIN & ROCKY兩人從頭到尾參與各個層面所製作出來的專輯。對於這張專輯的音樂品質，我很有自信，也很滿意。3.『火花』專輯籌備期間，我和ROCKY積極地討論，順暢地溝通，考量彼此想做的東西去進行製作。也請各位一定要看看我們在舞台上的火花。」
ROCKY的則為，「1.『活力』JINJIN&ROCKY一直充滿了活力，但這張專輯能看到我們從未展現過的能量。2.『製作』JINJIN&ROCKY參與了整張專輯的詞曲創作及製作。3.『趣味』每一首收錄歌曲都很不一樣，但整體看起來，歌曲內容其實藏著互通的部分。大家可以試著找找看，應該會很有趣。」
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