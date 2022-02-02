過年最愛刮！世界首款長這樣　你所不知道的刮刮樂歷史

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台灣彩券公司表示，由於這種「立即刮、立即中、立即獲獎」的新型態彩券，提供了消費者有別於其他開獎型樂透的中獎樂趣，在1974年首度由麻州省彩券局推出發行後，便獲得市場極佳的迴響，隨後也帶起了全球彩券發行機構對於「立即型彩券」的關注與投入。
世界首款刮刮樂的玩法也非常簡單，只要刮開刮區後，圓形刮區內出現的數字對中方型區域內的數字即中獎，依照對中的數字個數多寡，可獲得不同金額的獎金或是再換兩張刮刮樂等等的獎項，另外票面底部右下角還有「集字」的玩法，只要集齊4個英文字母「GAME」即可獲得100元美金、集齊7個英文字母「INSTANT」(意即立即型彩券)更可得1萬元美元，多元和創新的玩法，對於當時的人來說是從沒見過的彩券型態，也因此很快地引起了世人的興趣。
隨著刮刮樂越來越普及，麻州省彩券局開始推出更多不同形式或是特殊設計的刮刮樂來吸引更多消費者，像是1988年推出「刮刮樂禮包」的販售型態，不同主題、售價與玩法的刮刮樂被包裝在一起進行銷售，至今在歐美市場仍相當風行。
為了讓消費者更有耳目一新的感受，2000年後開始出現以不同特殊材質進行印製的刮刮樂，其中最為被廣泛使用的閃亮材質印刷更是吸睛效果十足。台灣近年也陸續推出採用不同材質的刮刮樂設計，像是2020年推出加入金色鋁箔印製、讓券面呈現鏡面亮眼質感的「好運天天」、還有以特殊鐳射鋁箔材質印製、充滿霸氣的「1000萬大富翁」，就是為了不斷推陳出新、讓刮刮樂持續帶給消費者有趣的刮獎體驗！
而即開型的「立即型彩券」自從2002年首次在台灣發行後，時至今日，已經成為台灣人生活中的一部分，無論是自己買來試手氣、或是逢年過節的時候送禮，都別有一番樂趣，台灣現今的刮刮樂種類琳瑯滿目、各式各樣的主題與玩法都有，獎金結構的設計更是多變，雖然產品的歷史沿革不算悠久，但創新的種類與形式之多，提供給了消費者更多的刮獎樂趣。
但大家可能不知道，全球疫情導致塞港問題，除缺工人、缺貨櫃、缺船、缺卡車、缺倉庫等，使得全球船舶總運能減少，市場需求遠大於供給，也導致運價飆漲連創新高，台灣彩券公司也透露，在「一櫃難求」的狀況下，年前發行的13款刮刮樂共19個貨櫃，包含最受歡迎的「2000萬超級紅包」在內，差一點都上不了船，原應於去年11月運抵台灣倉庫，卻在10月時收到國外廠商緊急通知船班遭取消。
台灣彩券公司甚至曾考慮就算要讓刮刮樂包3台專機運送，也絕對不能缺席農曆新年，還好在各方努力協調下總算順利讓刮刮樂擠上船，排除萬難於12月順利抵台，畢竟若是過年少了刮刮樂這味，相信許多民眾都會相當不習慣，如同端午吃粽，中秋烤肉一般，希望讓民眾在迎接金虎年的同時能夠一起刮一起樂。