LV男裝趴有確診者！眾多男星出席 林柏宏快篩結果出爐
時尚奢侈品牌Louis Vuitton21日舉辦男裝店派對，眾多知名男星出席，包含陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、鞍馬王子李智凱等人，不過今（25）日傳出一名確診者有出席該派對，稍早台北市衛生局也證實，新北確診個案（案18518）曾出席該派對，目前正匡列疫調當中；台北101也宣布，明（26）日將停業消毒，休館1天。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 21:56:57｜2022-01-25 21:59:03
目前男星林柏宏、張軒睿、章廣辰3人，皆透過經紀人表示，快篩後結果為陰性。
據了解，案18518是北市房仲(案18375)接觸者，Ct值19.4，該房仲(案18375)因為妹妹在圓山當廚師確診，進而傳染給案18518。
有傳言指出，案18518為一名雜誌編輯，不僅出席21日LV男裝店派對，也出席多場時尚派對活動，目前台北市政府仍在疫調當中，
男裝店派對當天除了有大量媒體到場外，還有邀請藝人陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、范少勳、鞍馬王子李智凱等人；對此，LV表示，今天接獲通知，有確診者出席男裝店派對，已造冊給衛生局，目前LV男裝店已清消並休業3天，當天的工作團隊也在下午先自行快篩，全數陰性。（編輯：孫唯容）